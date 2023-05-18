У политика Михаила Лобанова и нескольких московских мундепов проводят обыски в связи со «Съездом народных депутатов» Ильи Пономарева

Силовики пришли с обысками к политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову и к членам партии «Яблоко», московским муниципальным депутатам Галине Фильченко и Нодари Хананашвили. Об этом сообщают «Известия» и телеграм-канал «112» .

"Следственные действия проходят в связи с их предполагаемым участием в «Съезде народных депутатов» политика Ильи Пономарева. РИА Новости со ссылкой на источники также сообщает, что в ряде регионов проходят обыски у «соратников Ильи Пономарева».

Михаил Лобанов написал в своем телеграм-канале, что в его квартиру «ломают дверь». После этого политик и его супруга перестали выходить на связь, отмечает «ОВД-Инфо».

Позже в телеграм-канале Лобанова появилось заявление, в котором сказано, что политик не знаком и не имеет каких-либо контактов с Пономаревым. «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию. Никакого отношения к Илье Пономареву и каким-либо его проектам он не имеет», — отметили соратники доцента МГУ.