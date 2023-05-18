У политика Михаила Лобанова и нескольких московских мундепов проводят обыски в связи со «Съездом народных депутатов» Ильи Пономарева

Силовики пришли с обысками к политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову и к членам партии «Яблоко», московским муниципальным депутатам Галине Фильченко и Нодари Хананашвили. Об этом сообщают «Известия» и телеграм-канал «112».
"Следственные действия проходят в связи с их предполагаемым участием в «Съезде народных депутатов» политика Ильи Пономарева. РИА Новости со ссылкой на источники также сообщает, что в ряде регионов проходят обыски у «соратников Ильи Пономарева».
Михаил Лобанов написал в своем телеграм-канале, что в его квартиру «ломают дверь». После этого политик и его супруга перестали выходить на связь, отмечает «ОВД-Инфо».
Позже в телеграм-канале Лобанова появилось заявление, в котором сказано, что политик не знаком и не имеет каких-либо контактов с Пономаревым. «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию. Никакого отношения к Илье Пономареву и каким-либо его проектам он не имеет», — отметили соратники доцента МГУ.
В конце апреля Генпрокуратура РФ признала «Съезд народных депутатов» нежелательной организацией. Согласно заявлению ведомства, организация была создана в 2022 году в Польше.
ГП отметила, что руководители «Съезда народных депутатов» — бывшие депутаты Госдумы РФ Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также журналист и адвокат Марк Фейгин — проживают за пределами РФ, включены в реестр «иноагентов», «отрицают территориальную целостность России и выступают с сепаратистскими лозунгами».
«Съезд народных депутатов» прошел в ноябре под Варшавой. На мероприятии около двух десятков собравшихся приняли «Акт о сопротивлении», признав вооруженную борьбу против российских властей правовым методом борьбы.
Обновлено в 09:35 мск — добавлено заявление соратников Лобанова
Силовики пришли с обысками к политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову и к членам партии «Яблоко», московским муниципальным депутатам Галине Фильченко и Нодари Хананашвили. Об этом сообщают «Известия» и телеграм-канал «112».
"Следственные действия проходят в связи с их предполагаемым участием в «Съезде народных депутатов» политика Ильи Пономарева. РИА Новости со ссылкой на источники также сообщает, что в ряде регионов проходят обыски у «соратников Ильи Пономарева».
Михаил Лобанов написал в своем телеграм-канале, что в его квартиру «ломают дверь». После этого политик и его супруга перестали выходить на связь, отмечает «ОВД-Инфо».
Позже в телеграм-канале Лобанова появилось заявление, в котором сказано, что политик не знаком и не имеет каких-либо контактов с Пономаревым. «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию. Никакого отношения к Илье Пономареву и каким-либо его проектам он не имеет», — отметили соратники доцента МГУ.
В конце апреля Генпрокуратура РФ признала «Съезд народных депутатов» нежелательной организацией. Согласно заявлению ведомства, организация была создана в 2022 году в Польше.
ГП отметила, что руководители «Съезда народных депутатов» — бывшие депутаты Госдумы РФ Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также журналист и адвокат Марк Фейгин — проживают за пределами РФ, включены в реестр «иноагентов», «отрицают территориальную целостность России и выступают с сепаратистскими лозунгами».
«Съезд народных депутатов» прошел в ноябре под Варшавой. На мероприятии около двух десятков собравшихся приняли «Акт о сопротивлении», признав вооруженную борьбу против российских властей правовым методом борьбы.
Обновлено в 09:35 мск — добавлено заявление соратников Лобанова