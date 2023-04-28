Генпрокуратура РФ признала «Съезд народных депутатов» нежелательной организацией. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
ГП отмечает, что организация создана в 2022 году в Польше.
«Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Отдельно сказано, что руководители Съезда народных депутатов — Илья Пономарев, Марк Фейгин и Геннадий Гудков — сейчас проживают за пределами России, включены в реестр «иноагентов», отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.
11 апреля Генеральная прокуратура РФ признала неправительственную организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС» «нежелательной» на территории России.
«Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых — дискредитация руководства Российской Федерации», — заявили в ведомстве.