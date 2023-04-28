Генпрокуратура РФ признала «Съезд народных депутатов» нежелательной организацией. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

ГП отмечает, что организация создана в 2022 году в Польше.

«Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Отдельно сказано, что руководители Съезда народных депутатов — Илья Пономарев, Марк Фейгин и Геннадий Гудков — сейчас проживают за пределами России, включены в реестр «иноагентов», отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.