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Генпрокуратура РФ признала «Съезд народных депутатов» «нежелательной» организацией

Генпрокуратура РФ признала «Съезд народных депутатов» нежелательной организацией. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

ГП отмечает, что организация создана в 2022 году в Польше.

«Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Отдельно сказано, что руководители Съезда народных депутатов — Илья Пономарев, Марк Фейгин и Геннадий Гудков — сейчас проживают за пределами России, включены в реестр «иноагентов», отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.

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«Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых — дискредитация руководства Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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