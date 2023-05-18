The Insider: однокурсник президента Виктор Хмарин лоббировал принятие Госдумой выгодных ему законов

The Insider выпустил расследование об однокурснике Владимира Путина по Ленинградскому государственному университету Викторе Хмарине. Оно опубликовано на сайте издания. Как пишет The Insider, Хмарин держится в тени и избегает внимания прессы. С Путиным он познакомился в университете. «Когда Путин занял кресло заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, Хмарин возглавил компанию "Вита-Х", которая вошла в число учредителей легенды бандитского Петербурга — Петербургской топливной компании (ПТК)», — отмечает издание. В разное время совладельцами ПТК были структуры, аффилированные с уголовным авторитетом Геннадием Петровым, Ильей Трабером по прозвищу Антиквар и лидером тамбовской ОПГ Владимиром Кумариным (Барсуковым). The Insider считает, что Хмарин «играл важную роль во взаимоотношениях Путина с Тамбовской ОПГ».

Фото: Виктор Хмарин/The Insider

Позднее Хмарин стал почетным консулом Сейшельских островов в Петербурге, а Путин начал работать в администрации президента. По данным издания, в этом время Хмарин стал часто летать в Москву в сопровождении людей, в будущем получивших звания генералов или выгодные госконтракты. «К Хмарину выстроилась длинная очередь из желающих занять высокие должности в госаппарате или решить проблемы в бизнесе», — пишет The Insider. Также, по слухам, Хмарин привез в Москву крупный турецкий бизнес и представлял коммерческие интересы популярного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В России деятельность движения «Нурджулар», возглавляемого Гюленом, запрещена, а его книги объявлены экстремистскими. Адвокат Елена Михно подтвердила изданию, что в 2010 году Хмарин предлагал ей вести дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Фетхуллаха Гюлена.