Систему ПВО Patriot, о «полном уничтожении» которой ранее отчитались в Минобороны РФ, починили и вернули в строй

Поврежденную при российском ударе по Киеву 16 мая систему ПВО Patriot починили и снова начали использовать, сообщила на брифинге в Пентагоне представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

«Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает», — сказала Сингх.

16 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» «полностью уничтожили» радиостанцию и пять пусковых установок Patriot. Как сообщил телеканал CNN, система ПВО получила лишь минимальные повреждения. По данным журналистов, в США тогда посчитали, что Patriot не нужно вывозить с поля боя на ремонт.

В Генштабе ВСУ тогда сообщили, что во время обстрела 16 мая были сбиты все запущенные российские дроны и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов». Позже Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ответ на это сообщил, что Россия «не запускала столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями».