Штат Монтана первым в США запретил использовать приложение TikTok

Губернатор штата Монтана в США Грег Джанфорте подписал закон о запрете TikTok. Об этом он написал в твиттере.

«Чтобы защитить личные и частные данные жителей Монтаны от китайской коммунистической партии, я запретил TikTok в Монтане», — заявил губернатор.

Таким образом Монтана стала первым первым штатом, полностью запретившим приложение для социальных сетей. По данным CNN, ожидается, что новый закон будет оспорен в суде.

Закон о запрете TikTok должен вступить в силу в январе 2024 года.

Документ также предусматривает штрафы в размере 10 тысяч долларов для нарушителей. Штрафы можно будет наложить на магазины приложений Apple App Store и Google Play Store, которые предоставляют площадку для скачивания TikTok.

В TikTok заявили, что законопроект штата Монтана «нарушает права жителей штата Монтана на первую поправку, незаконно запрещая TikTok», и что компания намерена «защищать права пользователей в штате Монтана и за его пределами».