Штат Монтана первым в США запретил использовать приложение TikTok

Губернатор штата Монтана в США Грег Джанфорте подписал закон о запрете TikTok. Об этом он написал в твиттере.
«Чтобы защитить личные и частные данные жителей Монтаны от китайской коммунистической партии, я запретил TikTok в Монтане», — заявил губернатор.
Таким образом Монтана стала первым первым штатом, полностью запретившим приложение для социальных сетей. По данным CNN, ожидается, что новый закон будет оспорен в суде.
Закон о запрете TikTok должен вступить в силу в январе 2024 года.
Документ также предусматривает штрафы в размере 10 тысяч долларов для нарушителей. Штрафы можно будет наложить на магазины приложений Apple App Store и Google Play Store, которые предоставляют площадку для скачивания TikTok.
В TikTok заявили, что законопроект штата Монтана «нарушает права жителей штата Монтана на первую поправку, незаконно запрещая TikTok», и что компания намерена «защищать права пользователей в штате Монтана и за его пределами».
В декабре 2022 года Сенат США одобрил законопроект, запрещающий использовать TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
В тот же месяц китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, подтвердила факт слежки сотрудников за американскими журналистками. Выяснилось, что некоторые сотрудники компании пытались найти источники предполагаемых утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам.
Для этого через аккаунты в TikTok они получили доступ к IP-адресам и другим данным двух репортеров. Речь идет об Эмили Бейкер-Уайт, которая писала для BuzzFeed, а сейчас работает в Forbes, и Кристине Криддл из Financial Times.
Губернатор штата Монтана в США Грег Джанфорте подписал закон о запрете TikTok. Об этом он написал в твиттере.
«Чтобы защитить личные и частные данные жителей Монтаны от китайской коммунистической партии, я запретил TikTok в Монтане», — заявил губернатор.
Таким образом Монтана стала первым первым штатом, полностью запретившим приложение для социальных сетей. По данным CNN, ожидается, что новый закон будет оспорен в суде.
Закон о запрете TikTok должен вступить в силу в январе 2024 года.
Документ также предусматривает штрафы в размере 10 тысяч долларов для нарушителей. Штрафы можно будет наложить на магазины приложений Apple App Store и Google Play Store, которые предоставляют площадку для скачивания TikTok.
В TikTok заявили, что законопроект штата Монтана «нарушает права жителей штата Монтана на первую поправку, незаконно запрещая TikTok», и что компания намерена «защищать права пользователей в штате Монтана и за его пределами».
В декабре 2022 года Сенат США одобрил законопроект, запрещающий использовать TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
В тот же месяц китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, подтвердила факт слежки сотрудников за американскими журналистками. Выяснилось, что некоторые сотрудники компании пытались найти источники предполагаемых утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам.
Для этого через аккаунты в TikTok они получили доступ к IP-адресам и другим данным двух репортеров. Речь идет об Эмили Бейкер-Уайт, которая писала для BuzzFeed, а сейчас работает в Forbes, и Кристине Криддл из Financial Times.