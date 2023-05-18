Норвегия передаст Украине три радара для выявления артиллерии и до восьми РСЗО

Норвегия при сотрудничестве с Великобританией передаст Украине несколько реактивных систем залпового огня большой дальности и радарных систем. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

«Сегодня мы подтверждаем поставку дальнобойной артиллерии и радаров. Норвегия предоставляет три радара для определения местоположения артиллерии Arthur и до восьми дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS», — сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

В заявлении норвежского правительства сказано, что этот значительный вклад в оборону Украины свидетельствует «о решимости наших правительств вместе поддерживать украинский народ».

Также Грам отметил, что его страна вносит вклад в обучение украинских солдат в Великобритании и Норвегии. Начиная с этого лета, Норвегия пообещала удвоить количество своих инструкторов в операции Interflex.

Interflex — операция под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины, стартовавшая в июле 2022 года.