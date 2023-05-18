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Минфин подготовил законопроект, по которому ставка НДФЛ для уехавших россиян останется на прежнем уровне

Министерство финансов России подготовило для внесения в Госдуму законопроект, по которому ставка НДФЛ для уехавших россиян останется на прежнем уровне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На данный момент сам законопроект пока не появился в базе Государственной Думы. Согласно нему, как пишет Минфин, правительство оставит процентные ставки НДФЛ для россиян на пережнем уровне в 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Норма распространится на всех, кто работает удаленно по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. Это касается и трудовых договоров, и договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Как пишет РБК, ознакомившийся с текстом законопроекта, в случае его принятия он вступит в силу с 1 января 2024 года.

«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В конце апреля Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому планировалось изменить принцип начисления НДФЛ для сотрудников, которые перестали быть налоговыми резидентами России, но продолжают работать в российских компаниях. Спустя сутки он был отозван.

Как заявил сегодня Сазанов, решение было принято, чтобы дополнить законопроект нормами по донастройке института Единого налогового счета.

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Министерство финансов России подготовило для внесения в Госдуму законопроект, по которому ставка НДФЛ для уехавших россиян останется на прежнем уровне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На данный момент сам законопроект пока не появился в базе Государственной Думы. Согласно нему, как пишет Минфин, правительство оставит процентные ставки НДФЛ для россиян на пережнем уровне в 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Норма распространится на всех, кто работает удаленно по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. Это касается и трудовых договоров, и договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Как пишет РБК, ознакомившийся с текстом законопроекта, в случае его принятия он вступит в силу с 1 января 2024 года.

«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В конце апреля Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому планировалось изменить принцип начисления НДФЛ для сотрудников, которые перестали быть налоговыми резидентами России, но продолжают работать в российских компаниях. Спустя сутки он был отозван.

Как заявил сегодня Сазанов, решение было принято, чтобы дополнить законопроект нормами по донастройке института Единого налогового счета.

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