Госдума приняла поправки, разрешающие принудительно депортировать людей с оккупированных территорий

Госдума приняла в третьем чтении поправки, разрешающие «принудительную и контролируемую» депортацию людей с территорий, где введено военное положение. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект позволит силовикам задерживать людей на 30 суток за нарушение «запретов и ограничений», установленных указами президента на территориях с военным положением. Военное положение было введено на оккупированных «ЛДНР», Запорожской и Херсонской областях.

Согласно законопроекту, на территориях с военным положением не проводятся референдумы и выборы. Исключение — если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ.

Поправки ранее были внесены в законопроект № 168783-8, который внесли в Госдуму в июле прошлого года. В соответствии с ним первоначально предлагалось заменить понятие «член Совета Федерации» на «сенатор» в отдельных правовых актах в соответствии с поправками в Конституцию 2022 года. Он был принят в первом чтении 20 февраля этого года.