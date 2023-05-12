В Госдуму внесли законопроект о штрафах для «третьих лиц», способствующих нарушению законов об «иноагентах»

В Госдуму внесли два новых законопроекта об «иностранных агентах». Первый предлагает выносить предупреждения лицам, которые способствуют нарушению «иноагентами» российского законодательства. Авторы второго законопроекта хотят ввести штрафы в тех случаях, когда предупреждение не сработало. «Новая-Европа» вместе с адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел» Валерией Ветошкиной разбиралась, как могут работать новые поправки.

«Будет касаться любых третьих лиц» Первым про новую инициативу депутатов рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко. Он назвал новые поправки «режимом профилактики закона». По его словам, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил инициативу, «которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон». «Волей-неволей! Это говорит человек, который много лет был заместителем председателя Верховного суда РФ! То есть мы с вами при упоминании в телеграм, ютубе кого-либо из иноагентов или, если мы даем интервью иноагентам, то мы волей-неволей помогаем им нарушать закон! Как! Как мы это будем делать?!», — отреагировал на слова Свириденко адвокат Калой Ахильгов.

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф»,

— рассказал Свириденко ТАСС.

Позднее один из авторов законопроекта Василий Пискарев объяснил, что если в Минюст кто-то пожалуется на физлицо или организацию, которые «своими действиями или бездействием способствуют нарушению иноагентом российского законодательства», то ведомство вынесет предупреждение. С этого момента у «нарушителя» будет на менее месяца на исправление ситуации. «Например: для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение», — заявил Пискарев. Авторами этого законопроекта выступила группа из 16 депутатов. Помимо Пискарева, в нее, в том числе, вошли его зампред Андрей Луговой, член комиссии Мария Бутина и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Второй законопроект касается штрафов для тех «третьих лиц» (такого понятия нет в тексте законопроекта, но его использует Пискарев — Прим.ред.), которые не устранили нарушения за установленный срок. Для физлиц они будут варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Кого затронет законопроект? Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина считает, что поправки могут затронуть практически любого гражданина России. «Формально теперь все граждане, организации и органы публичной власти должны соблюдать законодательство об иностранных агентах и не допускать, чтобы они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранным агентом законодательства об иностранных агентах», — отмечает она. Ветошкина считает, что в случае принятия законопроекта будет «выработан пласт практики, из которой будет понятно что — то более конкретное». Иван Павлов в разговоре с The Insider предположил, что «скорее всего, Минюст в первую очередь будет бить по источникам финансирования или предоставления каких-то услуг иностранным агентам, например, договора аренды офиса или площадки для выступления». «Предупреждения будут выноситься как экономическим партнерам, так и информационным. Теперь будет выноситься предупреждение раз, другой, третий, а потом какой-нибудь РБК включат в список иностранных агентов. Вот будет смеху», — сказал Павлов.

«Если упрощённо описывать ситуацию, то вот дал я или кто-то другой комментарий иноагенту "Роскомсвободе", всё — станем «третьими лицами»,

— поддержал мнение коллег уфимский юрист и правозащитник Владислав Юсупов в разговоре с «Роскомсвободой».

Как будут выявлять «нарушителей»? Несмотря на то, что новый законопроект может затронуть многих граждан, пока невозможно предугадать, как именно он будет действовать.



«Правоприменение в отношении иностранных агентов остается выборочным. Власти наказывают не всех, а тех, кого хотят. Поэтому на данный вопрос сложно ответить конкретно и однозначно — практика покажет», — говорит Валерия Ветошкина. Судя по информации Василия Пискарева, Минюст сможет реагировать на обращения от граждан, подозревающих «третьих лиц» в нарушении законодательства.

Насколько новый законопроект соотносится с нормами права? Валерия Ветошкина отмечает, что законодательство об иностранных агентах в принципе никак не соотносится с общими принципами права и международным правом. Европейский суд по правам человека летом 2022 года уже указывал, что подобные законы нарушают права человека. «Конкретно новый законопроект содержит в себе размытые формулировки, на этом этапе нельзя точно сказать, как закон будет применяться, что именно будет пониматься под "действиями (бездействием), способствующими нарушению иностранным агентом законодательства об иностранных агентах"», — замечает адвокат.