Что произошло за ночь 18 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 83 дня. Украина вновь подверглась ночному обстрелу. Один человек погиб, двое ранены вследствие попадания ракеты в промышленный объект в Одесской области, сообщил глава военной администрации Сергей Братчук. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании нежилого здания и гаражного кооператива вследствие падения обломков сбитых ракет. Обошлось без пострадавших.

Один человек погиб, двое ранены вследствие попадания ракеты в промышленный объект в Одесской области, сообщил глава военной администрации Сергей Братчук. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании нежилого здания и гаражного кооператива вследствие падения обломков сбитых ракет. Обошлось без пострадавших. Воздушная тревога этой ночью была объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской и Житомирской областях.

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Один человек погиб, двое ранены вследствие попадания ракеты в промышленный объект в Одесской области, сообщил глава военной администрации Сергей Братчук. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании нежилого здания и гаражного кооператива вследствие падения обломков сбитых ракет. Обошлось без пострадавших. Воздушная тревога этой ночью была объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской и Житомирской областях.

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