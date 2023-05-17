Жителя Украины приговорили к пожизненному сроку за коллаборационизм

Жителя Украины приговорили к пожизненному сроку с конфискацией имущества по статье о госизмене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Личные данные обвиняемого не разглашаются. По данным ведомства, он был задержан в мае прошлого года на территории Львовской области.

Как пишет СБУ в своем пресс-релизе, после вербовки осужденный объезжал территорию области и фиксировал местонахождение военных объектов и критической инфраструктуры. Он также отслеживал последствия воздушных атак по региону и отправлял отчеты российским кураторам, в которых отмечал техническое состояние украинских объектов.

В результате суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.