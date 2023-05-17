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НовостиОбщество

В Telegram подтвердили уязвимость на macOS, дающую доступ к камере и микрофону

Пользователи Telegram обнаружили уязвимость в приложении на macOS. Об этом сообщил инженер Google Дэн Рева.

Представили Telegram подтвердили наличие проблемы. В компании отметили, что с этой уязвимостью могли столкнуться пользователи, которые скачали приложение в App Store. Если приложение было скачано с официального сайта мессенджера, то оно не могло быть заражено вредоносным программным обеспечением.

Представители Telegram также подчеркнули, что обновление с исправлением находится на рассмотрении Apple.

В прошлом году основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могли получить доступ ко всем данным смартфона через WhatsApp.

По его словам, хакеры могли отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp. После этого у них бы оказался доступ ко всей личной информации на телефоне.

Дуров отметил, что такая же проблема безопасности была у приложения с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в мессенджере вообще не было шифрования. Он также заявил, что WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки».

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Пользователи Telegram обнаружили уязвимость в приложении на macOS. Об этом сообщил инженер Google Дэн Рева.

Представили Telegram подтвердили наличие проблемы. В компании отметили, что с этой уязвимостью могли столкнуться пользователи, которые скачали приложение в App Store. Если приложение было скачано с официального сайта мессенджера, то оно не могло быть заражено вредоносным программным обеспечением.

Представители Telegram также подчеркнули, что обновление с исправлением находится на рассмотрении Apple.

В прошлом году основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могли получить доступ ко всем данным смартфона через WhatsApp.

По его словам, хакеры могли отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp. После этого у них бы оказался доступ ко всей личной информации на телефоне.

Дуров отметил, что такая же проблема безопасности была у приложения с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в мессенджере вообще не было шифрования. Он также заявил, что WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки».

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