В Telegram подтвердили уязвимость на macOS, дающую доступ к камере и микрофону

Пользователи Telegram обнаружили уязвимость в приложении на macOS. Об этом сообщил инженер Google Дэн Рева.

Представили Telegram подтвердили наличие проблемы. В компании отметили, что с этой уязвимостью могли столкнуться пользователи, которые скачали приложение в App Store. Если приложение было скачано с официального сайта мессенджера, то оно не могло быть заражено вредоносным программным обеспечением.

Представители Telegram также подчеркнули, что обновление с исправлением находится на рассмотрении Apple.