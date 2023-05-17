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Ространснадзор выявил 2 тысячи рейсов, совершенных в России в 2022 году с просроченными запчастями

Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч рейсов, в ходе которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова главы службы Виктора Басаргина.

Внеплановые проверки авиапредприятий выявили «дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

«Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно. Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов.

Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов»,

— сказал глава Ространснадзора.

Собеседник «Ъ» в Минтрансе отметил, что ежегодно российские перевозчики выполняют около 1 млн рейсов. Все источники издания в крупных авиакомпаниях отрицают использование «истекших запчастей».

Басаргин также заявил, что, несмотря на санкции, гражданская авиация «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». В то же время он отметил, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) оценил безопасность полетов в России в 2022 году на самом высоком уровне с 2018 года.

«Аэрофлот» потребовал от сотрудников реже фиксировать неисправности самолетов из-за нехватки запчастей для их устранения, выяснил «Проект».

В расследовании издания говорится, что согласно распоряжению «Аэрофлота» старшие бортпроводники теперь должны согласовывать с пилотом внесение в бортовой журнал дефектов оборудования салона. До начала войны туда записывали все неисправности.

По словам источника, похожая практика распространена и в других авиакомпаниях.

«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолёты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения», — заявил бывший сотрудник «Аэрофлота».

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Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч рейсов, в ходе которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова главы службы Виктора Басаргина.

Внеплановые проверки авиапредприятий выявили «дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

«Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно. Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов.

Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов»,

— сказал глава Ространснадзора.

Собеседник «Ъ» в Минтрансе отметил, что ежегодно российские перевозчики выполняют около 1 млн рейсов. Все источники издания в крупных авиакомпаниях отрицают использование «истекших запчастей».

Басаргин также заявил, что, несмотря на санкции, гражданская авиация «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». В то же время он отметил, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) оценил безопасность полетов в России в 2022 году на самом высоком уровне с 2018 года.

«Аэрофлот» потребовал от сотрудников реже фиксировать неисправности самолетов из-за нехватки запчастей для их устранения, выяснил «Проект».

В расследовании издания говорится, что согласно распоряжению «Аэрофлота» старшие бортпроводники теперь должны согласовывать с пилотом внесение в бортовой журнал дефектов оборудования салона. До начала войны туда записывали все неисправности.

По словам источника, похожая практика распространена и в других авиакомпаниях.

«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолёты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения», — заявил бывший сотрудник «Аэрофлота».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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