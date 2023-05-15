«Проект»: «Аэрофлот» потребовал от сотрудников реже фиксировать неисправности самолетов из-за нехватки запчастей для их устранения

После начала войны авиакомпания «Аэрофлот» выслала старшим бортпроводникам письмо, в котором говорилось, что теперь они должны согласовывать с пилотом внесение дефектов и неисправностей оборудования салона в бортовой журнал. Об этом говорится в расследовании «Проекта». В журнал Cabin Log Book должны заноситься все дефекты, замечания и работы по бытовому и аварийно-спасательному оборудованию салона. До начала войны старшие бортпроводники записывали туда все дефекты, а командира судна просто ставили перед фактом, рассказали источники издания. «Когда начались проблемы с полетами и перебои с поставками запчастей, поступил негласный указ. Это была массовая рассылка всем старшим бортпроводникам, которая гласила, что любую поломку, с которой вы столкнетесь за время рейса, вы в CLB не вносите, а устно говорите, что и где не так.

Соответственно, если запчасти нет и чтобы борт на бетон не сажать, самолет мог улететь с неисправностью, в том числе достаточно серьезной,

— заявил «Проекту» старший бортпроводник, проработавший в «Аэрофлоте» более 10 лет.

По словам собеседника издания, похожая практика распространена и в других авиакомпаниях.

Другой источник рассказал, что самолет «Аэрофлота» в 2022 году совершил рейс из ОАЭ в Москву без полного комплекта кислородных баллонов на борту. Это произошло, так как командир судна решил не вносить данные о дефекте в журнал и не задерживать вылет. «Раньше за нехватку аварийно-спасательного оборудования увольняли сразу же», — сказал собеседник «Проекта». В другой раз самолет почти полгода летал с неисправным вакуумным генератором, используемым в туалете для смыва. По правилам, с такой поломкой можно осуществлять рейсы только 10 дней. Также бывший пилот Nordwind рассказал, что в январе 2023 года в аэропорту Казани уже при запуске двигателей из-под капота Boeing 737 неожиданно полилось топливо. На борту в этот момент были почти 190 человек. Прибывшие на место происшествия техники заявили, что такое происходит уже не в первый раз, но неисправность ранее никто не вносил в журнал.

«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолёты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения», — подтвердил информацию бывший сотрудник «Аэрофлота».