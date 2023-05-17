Продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева заочно арестовали по делам о «фейках» про армию

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева по делам «фейках» про российскую армию. Внимание на это обратила «Медиазона».
В карточках дел Роднянского и Вырыпаева сказано, что оба заседания суда по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. 28 апреля арест Роднянского обжаловали.
Решение о заочном аресте Вырапаева вступило в силу 3 мая. Также режиссера объявили в федеральный розыск.
Подробности об уголовных делах неизвестны.
Фото: скрин с базы розыска/«Медиазона»
«Новая-Европа» ранее писала, что в первые месяцы войны московский Департамент культуры дал похожее распоряжение — «никакого Вырыпаева». Вырыпаев пообещал, что все деньги, которые он получит за постановки по своим пьесам, он пожертвует в украинские фонды. После этого его спектакли стали убирать из репертуара театров по всей России.
В октябре 2022 года Минюст внес продюсера Александра Роднянского в реестр «иноагентов». Роднянский неоднократно высказывался против войны в Украине.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева по делам «фейках» про российскую армию. Внимание на это обратила «Медиазона».
В карточках дел Роднянского и Вырыпаева сказано, что оба заседания суда по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. 28 апреля арест Роднянского обжаловали.
Решение о заочном аресте Вырапаева вступило в силу 3 мая. Также режиссера объявили в федеральный розыск.
Подробности об уголовных делах неизвестны.
Фото: скрин с базы розыска/«Медиазона»
«Новая-Европа» ранее писала, что в первые месяцы войны московский Департамент культуры дал похожее распоряжение — «никакого Вырыпаева». Вырыпаев пообещал, что все деньги, которые он получит за постановки по своим пьесам, он пожертвует в украинские фонды. После этого его спектакли стали убирать из репертуара театров по всей России.
В октябре 2022 года Минюст внес продюсера Александра Роднянского в реестр «иноагентов». Роднянский неоднократно высказывался против войны в Украине.