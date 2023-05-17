Продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева заочно арестовали по делам о «фейках» про армию

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева по делам «фейках» про российскую армию. Внимание на это обратила «Медиазона».

В карточках дел Роднянского и Вырыпаева сказано, что оба заседания суда по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. 28 апреля арест Роднянского обжаловали.

Решение о заочном аресте Вырапаева вступило в силу 3 мая. Также режиссера объявили в федеральный розыск.



Подробности об уголовных делах неизвестны.