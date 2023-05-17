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Продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева заочно арестовали по делам о «фейках» про армию

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева по делам «фейках» про российскую армию. Внимание на это обратила «Медиазона».

В карточках дел Роднянского и Вырыпаева сказано, что оба заседания суда по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. 28 апреля арест Роднянского обжаловали.

Решение о заочном аресте Вырапаева вступило в силу 3 мая. Также режиссера объявили в федеральный розыск.

Подробности об уголовных делах неизвестны.

Фото: скрин с базы розыска/«Медиазона»

Фото: скрин с базы розыска/«Медиазона»

«Новая-Европа» ранее писала, что в первые месяцы войны московский Департамент культуры дал похожее распоряжение — «никакого Вырыпаева». Вырыпаев пообещал, что все деньги, которые он получит за постановки по своим пьесам, он пожертвует в украинские фонды. После этого его спектакли стали убирать из репертуара театров по всей России.

В октябре 2022 года Минюст внес продюсера Александра Роднянского в реестр «иноагентов». Роднянский неоднократно высказывался против войны в Украине.

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырапаева по делам «фейках» про российскую армию. Внимание на это обратила «Медиазона».

В карточках дел Роднянского и Вырыпаева сказано, что оба заседания суда по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. 28 апреля арест Роднянского обжаловали.

Решение о заочном аресте Вырапаева вступило в силу 3 мая. Также режиссера объявили в федеральный розыск.

Подробности об уголовных делах неизвестны.

Фото: скрин с базы розыска/«Медиазона»

Фото: скрин с базы розыска/«Медиазона»

«Новая-Европа» ранее писала, что в первые месяцы войны московский Департамент культуры дал похожее распоряжение — «никакого Вырыпаева». Вырыпаев пообещал, что все деньги, которые он получит за постановки по своим пьесам, он пожертвует в украинские фонды. После этого его спектакли стали убирать из репертуара театров по всей России.

В октябре 2022 года Минюст внес продюсера Александра Роднянского в реестр «иноагентов». Роднянский неоднократно высказывался против войны в Украине.

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