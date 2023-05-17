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Минобороны РФ отчиталось об ударе по складу боеприпасов в Николаеве. Мэр города говорил, что в результате обстрела пострадали гражданские объекты

Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве, отчитались в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, «цели удара достигнуты» и «назначенный объект поражен».

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов в городе. Одна женщина получила осколочные ранения, ей вызвали скорую помощь.

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Сенкевич рассказал, что в результате ночных обстрелов пострадали по меньшей мере шесть многоэтажек, также частично разрушены торговый центр и автосалон, повреждены магазины и остановка общественного транспорта. Также было «попадание по объекту промышленной инфраструктуры», сообщил мэр Николаева.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве, отчитались в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, «цели удара достигнуты» и «назначенный объект поражен».

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов в городе. Одна женщина получила осколочные ранения, ей вызвали скорую помощь.

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Фото: Сенкевич / телеграм-канал

Сенкевич рассказал, что в результате ночных обстрелов пострадали по меньшей мере шесть многоэтажек, также частично разрушены торговый центр и автосалон, повреждены магазины и остановка общественного транспорта. Также было «попадание по объекту промышленной инфраструктуры», сообщил мэр Николаева.

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