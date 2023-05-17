Минобороны РФ отчиталось об ударе по складу боеприпасов в Николаеве. Мэр города говорил, что в результате обстрела пострадали гражданские объекты

Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве, отчитались в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, «цели удара достигнуты» и «назначенный объект поражен».

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов в городе. Одна женщина получила осколочные ранения, ей вызвали скорую помощь.