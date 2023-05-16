Женщина получила ранения в результате взрывов в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов в городе. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Сенкевича, оперативные службы работают на месте. Возгорание возникло на открытой территории, сообщает «Суспильне» со ссылкой на главу Николаевской обладминистрации Виталия Кима.

Один из пожаров по состоянию на 23:39 по Киеву локализовали, рассказал Ким. Затем он сообщил, что одна женщина получила осколочные ранения. Ей вызвали скорую помощь.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Также воздушная тревога звучала в Киеве и в восточных областях Украины.