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НовостиОбщество

Женщина получила ранения в результате взрывов в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов в городе. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Сенкевича, оперативные службы работают на месте. Возгорание возникло на открытой территории, сообщает «Суспильне» со ссылкой на главу Николаевской обладминистрации Виталия Кима.

Один из пожаров по состоянию на 23:39 по Киеву локализовали, рассказал Ким. Затем он сообщил, что одна женщина получила осколочные ранения. Ей вызвали скорую помощь.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Также воздушная тревога звучала в Киеве и в восточных областях Украины.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов в городе. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Сенкевича, оперативные службы работают на месте. Возгорание возникло на открытой территории, сообщает «Суспильне» со ссылкой на главу Николаевской обладминистрации Виталия Кима.

Один из пожаров по состоянию на 23:39 по Киеву локализовали, рассказал Ким. Затем он сообщил, что одна женщина получила осколочные ранения. Ей вызвали скорую помощь.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Также воздушная тревога звучала в Киеве и в восточных областях Украины.

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