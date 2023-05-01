Финляндия и США начали обсуждать соглашение, которое позволит Пентагону использовать финские военные базы

Финляндия и США начали обсуждать двустороннее соглашение по обороне, которое позволит Пентагону использовать финские военные базы и размещать на территории страны вооружения. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Также документ позволит США строить в Финляндии новые инфраструктурные объекты. Ядерное оружие под действие соглашения не подпадает.

По словам замглавы политического департамента МИД Финляндии Микаэля Антелла, участвующего в переговорах, текст соглашения обсудили «в позитивном и ориентированном на решение ключе между союзниками».

«Самое главное, что соглашение позволит беспрепятственно сотрудничать с США в любых ситуациях, связанных с безопасностью, в короткие сроки», — сказал Антелл.

Такое соглашение «укрепит потенциал сдерживания и обороны» Финляндии благодаря присутствию США и возможному передовому развертыванию средств обороны, заявил представитель финского МИД.

Президент Финляндии Саули Ниинисте неделю назад в интервью Yle заявил, что такое соглашение «максимально повышает безопасность», и назвал США «важным фактором» в этом отношении.