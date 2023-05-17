Макрон объявил о создании «реестра ущерба» от российской агрессии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании международного «реестр ущерба», нанесенного Украине с начала полномасштабного вторжения России. Его слова приводит AFP.

По словам Макрона, решение о создании реестра приняли 46 стран-членов Совета Европы на саммите в Исландии.

Президент Франции призвал остальные страны присоединиться к инициативе, а также принять участие в пополнении данных реестра. По данным AFP, присоединиться к реестру уже захотели власти США. От них в саммите участвовала постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Создание реестра также поддержал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за те зверства, которые причинила Россия в Украине. Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма. И в конце концов должен быть трибунал по преступлению российской агрессии», — сказал Шмыгаль, его слова приводит «Европейская правда».