Что произошло за ночь 17 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 82 дня. Российская армия планирует усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины к ограниченным и локализованным контратакам , считают в американском Институте изучения войны (ISW).

, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Россия ночью нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна женщина получила осколочное ранение . В результате попадания боеприпасов и их обломков частично обрушились здания автосалона, торгового центра и объекта промышленной инфраструктуры.

. В результате попадания боеприпасов и их обломков частично обрушились здания автосалона, торгового центра и объекта промышленной инфраструктуры. Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принял резолюции, призывающие освободить Эвана Гершковича и Пола Уилана , пишет The Wall Street Journal.

, пишет The Wall Street Journal. Евросоюз вряд ли включит в новый пакет санкций запрет на импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. «Существует слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа.11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил Politico один из дипломатов.

«Существует слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа.11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил Politico один из дипломатов. Эмманюэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба» от российской агрессии в Украине. Президент Франции призвал все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в пополнение данных реестра. Война России против Украины идет один год и 82 дня. Российская армия планирует усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины к ограниченным и локализованным контратакам , считают в американском Институте изучения войны (ISW).

, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Россия ночью нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна женщина получила осколочное ранение . В результате попадания боеприпасов и их обломков частично обрушились здания автосалона, торгового центра и объекта промышленной инфраструктуры.

. В результате попадания боеприпасов и их обломков частично обрушились здания автосалона, торгового центра и объекта промышленной инфраструктуры. Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принял резолюции, призывающие освободить Эвана Гершковича и Пола Уилана , пишет The Wall Street Journal.

, пишет The Wall Street Journal. Евросоюз вряд ли включит в новый пакет санкций запрет на импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. «Существует слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа.11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил Politico один из дипломатов.

«Существует слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа.11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил Politico один из дипломатов. Эмманюэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба» от российской агрессии в Украине. Президент Франции призвал все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в пополнение данных реестра. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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