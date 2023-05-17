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Что произошло за ночь 17 мая. Коротко
- Война России против Украины идет один год и 82 дня. Российская армия планирует усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины к ограниченным и локализованным контратакам, считают в американском Институте изучения войны (ISW).
- Россия ночью нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна женщина получила осколочное ранение. В результате попадания боеприпасов и их обломков частично обрушились здания автосалона, торгового центра и объекта промышленной инфраструктуры.
- Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принял резолюции, призывающие освободить Эвана Гершковича и Пола Уилана, пишет The Wall Street Journal.
- Евросоюз вряд ли включит в новый пакет санкций запрет на импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. «Существует слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа.11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил Politico один из дипломатов.
- Эмманюэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба» от российской агрессии в Украине. Президент Франции призвал все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в пополнение данных реестра.
- Война России против Украины идет один год и 82 дня. Российская армия планирует усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины к ограниченным и локализованным контратакам, считают в американском Институте изучения войны (ISW).
- Россия ночью нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна женщина получила осколочное ранение. В результате попадания боеприпасов и их обломков частично обрушились здания автосалона, торгового центра и объекта промышленной инфраструктуры.
- Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принял резолюции, призывающие освободить Эвана Гершковича и Пола Уилана, пишет The Wall Street Journal.
- Евросоюз вряд ли включит в новый пакет санкций запрет на импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. «Существует слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа.11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил Politico один из дипломатов.
- Эмманюэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба» от российской агрессии в Украине. Президент Франции призвал все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в пополнение данных реестра.
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