ЦРУ обратилось к россиянам и предложило делиться информацией о российских государственных структурах

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало в официальном телеграм-канале обращение к гражданам России на русском языке и призвало делиться с ведомством информацией о стране.
ЦРУ призвало россиян использовать для обращения браузер Tor. Также ведомство опубликовало рекламный ролик и видео-инструкцию, как безопасно с ними связаться. «Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», — написано в телеграм-канале организации.
Сотрудники ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США. «Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят», — рассказал сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.
Он также добавил, что само видео, призывающее обратиться в ведомство, не несет цели к подстрекательству или разжиганию конфликтов внутри России. Целевая аудитория обращения — это высокопоставленные сомневающиеся россияне, поэтому в ролике специально напрямую не упоминаются ни война в Украине, ни президент России Владимир Путин. Также, по задумке, публикация ролика должна «демистифицировать» выход на контакт с ЦРУ.
«Лучший способ удержать заключенного от побега — сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем. И реальность, о которой мы говорим шепотом», — говорится в ролике.
ЦРУ сообщило, что будет ждать обращений, в первую очередь, от военных офицеров, сотрудников российской разведки, дипломатии, науки и высоких технологий, а также тех, кто владеет информацией об экономике или правительстве России.
В ноябре 2022 года замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу сообщил, что ведомство собирается вербовать россиян, выступающих против войны в Украине. В ЦРУ считают, что конфликт создал благоприятную почву для сотрудничества с российскими олигархами, дипломатами и политиками, которые недовольны нынешней политикой Кремля, а также пострадали из-за санкций.