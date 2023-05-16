ЦРУ обратилось к россиянам и предложило делиться информацией о российских государственных структурах

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало в официальном телеграм-канале обращение к гражданам России на русском языке и призвало делиться с ведомством информацией о стране.

ЦРУ призвало россиян использовать для обращения браузер Tor. Также ведомство опубликовало рекламный ролик и видео-инструкцию, как безопасно с ними связаться. «Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», — написано в телеграм-канале организации.

Сотрудники ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США. «Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят», — рассказал сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.

Он также добавил, что само видео, призывающее обратиться в ведомство, не несет цели к подстрекательству или разжиганию конфликтов внутри России. Целевая аудитория обращения — это высокопоставленные сомневающиеся россияне, поэтому в ролике специально напрямую не упоминаются ни война в Украине, ни президент России Владимир Путин. Также, по задумке, публикация ролика должна «демистифицировать» выход на контакт с ЦРУ.