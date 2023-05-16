logo
НовостиОбщество

ЦРУ обратилось к россиянам и предложило делиться информацией о российских государственных структурах

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало в официальном телеграм-канале обращение к гражданам России на русском языке и призвало делиться с ведомством информацией о стране.

ЦРУ призвало россиян использовать для обращения браузер Tor. Также ведомство опубликовало рекламный ролик и видео-инструкцию, как безопасно с ними связаться. «Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», — написано в телеграм-канале организации.

Сотрудники ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США. «Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят», — рассказал сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.

Он также добавил, что само видео, призывающее обратиться в ведомство, не несет цели к подстрекательству или разжиганию конфликтов внутри России. Целевая аудитория обращения — это высокопоставленные сомневающиеся россияне, поэтому в ролике специально напрямую не упоминаются ни война в Украине, ни президент России Владимир Путин. Также, по задумке, публикация ролика должна «демистифицировать» выход на контакт с ЦРУ.

Читайте также

Любимый американец российской пропаганды

История Такера Карлсона, бывшего ведущего Fox News и любимого журналиста российских федеральных СМИ

«Лучший способ удержать заключенного от побега — сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем. И реальность, о которой мы говорим шепотом», — говорится в ролике.

ЦРУ сообщило, что будет ждать обращений, в первую очередь, от военных офицеров, сотрудников российской разведки, дипломатии, науки и высоких технологий, а также тех, кто владеет информацией об экономике или правительстве России.

В ноябре 2022 года замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу сообщил, что ведомство собирается вербовать россиян, выступающих против войны в Украине. В ЦРУ считают, что конфликт создал благоприятную почву для сотрудничества с российскими олигархами, дипломатами и политиками, которые недовольны нынешней политикой Кремля, а также пострадали из-за санкций.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya