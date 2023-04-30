Любимый американец российской пропаганды

Золотой ребенок и сын влиятельного журналиста-республиканца Такер Карлсон еще в детстве невзлюбил свою либерально настроенную учительницу. В колледже он не мог похвастаться академическими успехами, зато заслужил репутацию умелого оратора и заядлого спорщика. В 23 года он попытался решить проблему преступности в США и написать об этом книгу, но так и не сумел ее закончить. Карлсон начал карьеру в журналистике с газетных заметок, а прославился за счет громких высказываний праворадикальной направленности. В разное время он выступал против однополых браков, называл иракцев «безграмотными обезьянами» и утверждал, что с женщинами несложно спорить, посколько они «ужасно примитивны». Несмотря на ксенофобные взгляды (а возможно, и благодаря им), Такеру Карлсон удалось стать одним из самых популярных телеведущих и заручиться поддержкой далеко за пределами США. «Новая газета Европа» рассказывает историю американского ведущего, которого критикует либеральная часть общества и обожают российские федеральные СМИ.

Юность Такер Карлсон родился в 1969 году в Сан-Франциско, на западном побережье США. Юный Такер и его младший брат Бакли росли в богатой семье. Их мама Лиса Ломбарди была наследницей потомственных землевладельцев. Отец Ричард Карлсон работал журналистом, а также занимал должность посла США на Сейшельских островах. Материнской любви Такер недополучил: Лиса ушла из семьи, когда мальчику было шесть лет. По информации американских изданий, женщина предпочла более богемный образ жизни, переехала во Францию и начала заниматься искусством. С тех пор, как позже вспоминал Карлсон, они почти не общались, и он «не считал ее частью своей жизни». Когда Такер пошел в первый класс, его семья переехала в Сан-Диего. Мальчика отдали в частную школу для обеспеченных и преимущественно белых детей. Его первой учительницей стала мисс Рэймонд, о которой он позже нелестно отзовется в своей книге.

В воспоминаниях Такер подшучивал над либеральными взглядами преподавательницы и вспоминал, как она «театрально рыдала о несправедливости мира».

В 14 лет Такер перешел в частную школу-интернат в штате Род-Айленд на восточном побережье. Там же он познакомился с дочерью директора и своей будущей женой Сьюзен Эндрюс. Одноклассники Такера рассказывают, что он был не самым прилежным студентом. Юноша любил спорить с преподавателями и, как отмечает The New Yorker, так много времени проводил за дебатами в кружке ораторов, что едва успевал учиться, поэтому не смог поступить в престижный университет. Отношения с дочерью директора школы, однако, помогли Такеру получить высшее образование: юноша поступил на факультет истории в Тринити, колледж гуманитарных наук (liberal arts) в Коннектикуте. Одногруппники вспоминают, что будущий телеведущий любил выпить. Примерно в это же время, по словам самого Такера, он, вдохновившись романом Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», впервые попробовал наркотики (какие — не уточняет), но решил «сделать выбор в пользу пива». После колледжа, когда Такеру было 23 года, он попытался устроиться на работу в ЦРУ, но ему отказали. После этого молодой мистер Карлсон решил попробовать себя в СМИ, но попытка не удалась. Начало пути Такер Карлсон начинал журналистскую карьеру с должности фактчекера в консервативном журнале Policy Review. Вскоре он начал писать заметки для разных ежедневных газет. Примерно в это же время Карлсон начал собирать черновик книги под рабочим названием «Люди против преступности: как граждане могут восстановить порядок на улицах Америки», в которой хотел объяснить способы борьбы с криминалом. Однако, по информации New Yorker, книга так и не была написана, а начинающему журналисту пришлось вернуть издательству аванс. В 1995 году, когда Такеру было 26 лет, он устроился в только открывшуюся газету The Weekly Standard. На тот момент издание финансировалось медиахолдингом Руперта Мердока «Ньюс корпорейшен», в который, среди прочего, входит и телеканал Fox News. Именно этот канал через несколько лет подарит Карлсону титул самого известного телеведущего в США. Карлсон писал политические заметки консервативного толка и быстро набирал популярность. Так, в 1999 году Карлсон взял интервью у губернатора Техаса и будущего президента США Джорджа Буша-младшего.

Интервью Такера Карлсона с Джорджем Бушем-младшим в газете The Weekly Standard, сентябрь 1999 года

Периодически Карлсон появлялся и на телевидении в качестве спикера. В 2000 году после нескольких успешных опытов на ТВ либеральный телеканал CNN предложил журналисту должность ведущего программы «Перекрестный огонь». Суть шоу заключалась в том, что «правые» ведущие (Карлсон и коллега) обсуждают новости с «левыми» гостями.

В скором времени в The New York Times вышла статья с заголовком «CNN отменит «Перекрестный огонь» и разорвет связи с ведущим». В материале говорилось, что Карлсона уволили. В то же время телеведущий объявил о переходе на телеканал MSNBC, к главным конкурентам своего прежнего работодателя. На MSNBC Карлсон вел вечернее шоу вместе с двумя более либерально настроенными ведущими. В 2008 году, когда Карлсону было почти 40 лет, MSNBC прекратил с ним сотрудничество на фоне низких рейтингов его передач, а также в рамках смены имиджа телеканала. Вскоре журналист запустил собственное медиа The Daily Caller, на страницах которого выходили консервативные заметки и «разоблачения» идеологических противников. В частности, в 2012 году на портале вышло расследование в соавторстве с Карлсоном, посвященное некоммерческой организации Media Matters, которая отслеживает публикации консервативных СМИ.

В материале утверждалось, что основатель организации Дэвид Брок «регулярно употребляет наркотики», а в его коллективе «царит атмосфера напряженности и паранойи».

Карлсон принимал участие в работе The Daily Caller до 2020 года, издание до сих пор остается в журналистском пуле Белого дома. Fox News Незадолго до запуска собственного издания Такера Карлсона позвали ведущим на главный консервативный телеканал в США Fox News. Несколько лет Карлсон выступал на разных передачах, а в 2016 году было запущено его собственное легендарное шоу Tucker Carlson Tonight. Передача выходила в прайм-тайм, в 8 вечера по будням.

Телеведущий в шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. Скриншот

За годы на Fox News Карлсон оформился в образе «канонического республиканца», и приобрел много фанатов и ненавистников. Более консервативно настроенные американцы видели в нём «правдоруба», который не боится называть вещи своими именами. Либеральная же часть общества считала его расистом, сексистом, гомофобом и приверженцем идеи превосходства белых людей. Помимо основной работы, в период с 2006 по 2011 год Такер Карлсон принимал участие в популярной радиопрограмме Bubba the Love Sponge Show, в которой он вместе с ведущим обсуждал всё на свете, от войны в Ираке до новостей звезд. Сказанное Карлсоном в этой программе много лет оставалась незамеченным, пока в 2019 году некоммерческая организация Media Matters не обнародовала подборку самых экстремистских высказываний телеведущего. Например, он называл иракцев «безграмотными примитивными обезьянами». Свою ненависть к женщинам Карлсон также не скрывал и, среди прочего, утверждал, что «женщинам стоит просто молчать и делать, что велено».

Даже после обнародования откровенно недопустимых комментариев Карлсон отказался извиняться. «Media Matters поймали меня на том, что я сказал что-то неприличное в радиопередаче более десяти лет назад. Вместо того чтобы выражать раскаяние, каждый будний день я выступаю в прямом эфире по ТВ. Если вы хотите знать, что я думаю, вы можете смотреть [мою передачу]. Любой, кто не согласен с моими взглядами, может прийти и объяснить, почему», — так Карлсон прокомментировал всплывшие аудиозаписи. Несмотря на часто радикальные взгляды и высказывания, Такеру Карлсону удалось достичь самых вершин популярности в рамках профессии.

В начале февраля его вечернее шоу стало самой просматриваемой новостной передачей на кабельном ТВ, собрав почти 3,5 млн зрителей.

Любимый американец российских госСМИ Популярность Такера Карлсона не ограничивается Соединенными Штатами. Телеведущего любят и на российском госТВ. В частности, в последний год имя Карлсона стало всё чаще упоминаться на ток-шоу вроде «60 минут». Связано это с тем, что ведущий неоднократно выражал скепсис в отношении «российской угрозы», а также критиковал администрацию Байдена за финансовую помощь Украине.

«Нам говорят, что в Украине демократия, и поэтому мы ее поддерживаем. Проблема только в том, что это ложь. В Украине нет демократии. Это коррумпированная страна с одной политической партией. Там нет свободы слова, свободы СМИ и свободы собраний. Украина — наименее свободное место во всей Европе», — говорил Карлсон в одном из недавних выпусков своего шоу. Такер Карлсон стал так популярен в России, что на YouTube-канал с переведенными выпусками его шоу подписан почти 1 млн человек. Трамп, Карлсон и проигранные выборы Будучи телеведущим на канале, исторически поддерживающим республиканскую партию, Такер Карлсон не оставался в стороне и транслировал взгляды, близкие избирателям экс-президента США Дональда Трампа. В 2020 году после поражения Трампа на президентских выборах в консервативных СМИ, в частности на Fox News, начали продвигать идею о том, что результаты выборов сфальсифицированы. В причастности в фальсификации обвиняли компанию Dominion Voting Systems, занимающуюся производством машин для подсчетов голосов. После неоднократных обвинений в эфире Fox News фирма Dominion подала на телеканал в суд за клевету. В досудебных разбирательств адвокаты доказывали, что Fox News сознательно искажал факты о выборах 2020 года. Помочь в этом смогла переписка Такера Карлсона с коллегами.

Если в эфире он всячески хвалил Трампа, то в личных беседах выражал резко противоположное мнение о главе республиканцев.

«Мы уже очень-очень близко к тому, чтобы наконец иметь возможность игнорировать Трампа в большинстве выпусков. Я, честное слово, жду не дождусь. Я страстно его ненавижу», — писал Карлсон коллегам 4 января 2021 года, за два дня до провозглашения демократа Джо Байдена президентом. В середине апреля дело о клевете на Dominion завершилось. В досудебном порядке Fox News согласился выплатить фирме-производителю машин для голосования рекордные $787,5 млн. «Эта договоренность отражает неизменную приверженность Fox высочайшим журналистским стандартам. Мы надеемся, что наше решение разрешить этот спор с Dominion полюбовно, а не в ожесточенном судебном процессе, позволит стране двигаться дальше», — было сказано в заявлении телеканала.

Такер Карлсон (в центре) и Дональд Трамп (справа) во время турнира по гольфу, июль 2022 года. Фото: EPA-EFE / JUSTIN LANE

Закат Такера 24 апреля, меньше чем через неделю после разрешения спора между Fox News и Dominion, стало известно, что телеканал разорвал трудовые отношения с Такером Карлсоном. Официальные причины не разглашаются, но многие считают, что отстранение телеведущего связано именно с делом о клевете. Решение об увольнении Карлсона (или его добровольном уходе) было принято внезапно либо без его ведома. В пятницу 21 апреля он завершил свое регулярное шоу словами: «Мы вернемся к вам в понедельник».

По данным источников газеты The Wall Street Journal, Карлсону сообщили, что с ним не будут продлевать контракт, за 10 минут до официального объявления.