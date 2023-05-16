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Суд отправил в СИЗО 19-летнего жителя Мурманской области по делу о поджоге военкомата

Октябрьский районный суд Мурманска отправил в СИЗО 19-летнего юношу по делу о поджоге областного военкомата, сообщает «Медиазона», ссылаясь на пресс-службу суда.

Молодому человеку, имя которого в суде не уточнили, вменяют совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 14 мая он поджег помещение цокольного этажа здания областного военкомата, затем попытался скрыться, однако его задержали сотрудники полиции.

Baza писала, что 19-летнего юношу зовут Шамиль Алиев-Гасанов. По информации телеграм-канала, он выбил стекло на цокольном этаже мурманского областного военкомата на улице Буркова, залил оконную раму зажигательной смесью и подпалил его, в результате сгорела мебель и техника в кабинете соцобеспечения.

При допросе он признал вину и рассказал, что совершил поджог из-за угроз расправой и шантажа анонимного собеседника из интернета, а не из-за антивоенных убеждений, утверждает Baza.

Фото:<a href="https://vk.com/wall-98884639_26608"> региональное управление МЧС

Фото: региональное управление МЧС 

Спасатели получили сигнал о пожаре около двух часов ночи 14 мая. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пожар быстро потушили, рассказывали в МЧС.

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