Суд отправил в СИЗО 19-летнего жителя Мурманской области по делу о поджоге военкомата

Октябрьский районный суд Мурманска отправил в СИЗО 19-летнего юношу по делу о поджоге областного военкомата, сообщает «Медиазона», ссылаясь на пресс-службу суда.

Молодому человеку, имя которого в суде не уточнили, вменяют совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 14 мая он поджег помещение цокольного этажа здания областного военкомата, затем попытался скрыться, однако его задержали сотрудники полиции.

Baza писала, что 19-летнего юношу зовут Шамиль Алиев-Гасанов. По информации телеграм-канала, он выбил стекло на цокольном этаже мурманского областного военкомата на улице Буркова, залил оконную раму зажигательной смесью и подпалил его, в результате сгорела мебель и техника в кабинете соцобеспечения.

При допросе он признал вину и рассказал, что совершил поджог из-за угроз расправой и шантажа анонимного собеседника из интернета, а не из-за антивоенных убеждений, утверждает Baza.