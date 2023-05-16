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На Noize MC составили административный протокол за отсутствие маркировки «иностранного агента»

На музыканта Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) составили административный протокол за отсутствие маркировки «иностранного агента». Об этом сообщает «Медиазона».

Дело зарегистрировали сегодня в Кузьминском районном суде Москвы, пишет издание. Протокол составили по части 4 статьи 19.34 КоАП (распространение материалов без маркировки «иностранного агента»). Максимальное наказание для физических лиц по ней — до 50 тысяч рублей.

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Ранее «Медиазона» обратила внимание, что на певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) также составили протокол из-за отсутствия маркировки «иноагента». Саму певицу, которая выступила против войны в Украине, признали иностранным агентом в конце января 2023 года.

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