Война и музыка

Oxxxymiron, Noize MC, Монеточка, Шаман и Виктор Цой в свежем видео на канале «Новой газеты Европа»! В новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили о музыкальной индустрии в России с музыковедом Анной Виленской.
Уже больше года мы живем в новой реальности. С одной стороны, мы видим запреты концертов и списки «нежелательных» артистов — с другой, музыкальную пропаганду и исполнителей, которые выступают на «путингах».
- Какую идеологию обслуживает пропагандистская музыка? (и при чем тут «пацанские скрепы»)
- Почему песня Шамана — пример хорошей музыки?
- И кого нам слушать во время войны, чтобы не сойти с ума?
Смотрите в новом видео!
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