Война и музыка

Oxxxymiron, Noize MC, Монеточка, Шаман и Виктор Цой в свежем видео на канале «Новой газеты Европа»! В новом выпуске подкаста «Поживем — Увидим» мы поговорили о музыкальной индустрии в России с музыковедом Анной Виленской.

Уже больше года мы живем в новой реальности. С одной стороны, мы видим запреты концертов и списки «нежелательных» артистов — с другой, музыкальную пропаганду и исполнителей, которые выступают на «путингах».

Какую идеологию обслуживает пропагандистская музыка? (и при чем тут «пацанские скрепы»)

Почему песня Шамана — пример хорошей музыки?

И кого нам слушать во время войны, чтобы не сойти с ума?

Смотрите в новом видео!