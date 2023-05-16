Колумбийца, обвиняемого в распространении «фейков» про российскую армию через смс-рассылку, приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии

Его обвиняли по п. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, во время суда и следствия Сарай находился в СИЗО.

Головинский районный суд Москвы приговорил колумбийца Альберто Энрике Хиральдо Сарая к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российскую армию через смс-рассылку. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданин Колумбии учился в РУДН и впоследствии остался в России. На своей странице в фейсбуке мужчина писал, что «в войне нет победителей и проигравших», критиковал «русофобию» и деятельность НАТО.

Его арестовали в апреле 2022 года. По версии следствия, с 9 по 18 марта Сарай «по предварительной договоренности с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа», размещал в московском торговом центре мобильные телефоны, с которых осуществлялась рассылка «заведомо ложных сообщений» о действиях российской армии в Украине, «в том числе о якобы убийствах мирного населения».

«Исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию», — заявляли в СК РФ.