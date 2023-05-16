Главу Верховного суда Украины задержали по делу о коррупции

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отчитались о раскрытии масштабной схемы коррупции в Верховном Суде. Об этом сообщило НАБУ.

«НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда», — сообщили вчера силовики.

По данным «РБК-Украина», подозреваемым в получении взятки стал председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. По словам собеседника издания, Князев получил взятку в размере 2,7 млн долларов и стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на подобном преступлении.

Сегодня на брифинге глава НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко официально подтвердили, что Всеволод Князев стал фигурантом дела о коррупции.

«В настоящее время задержан председатель Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению. В настоящее время еще не вручили (подозрение. — Прим.ред), поскольку УПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено», — сказал прокурор САП Александр Омельченко.

Также задержан еще один человек, его имя не раскрывается. Открыто производство по делу о получении неправомерной выгоды, предложения и обещания такой выгоды (ч. 4 ст. 368, ч. 4. ст. 369 УК Украины).