«Агентство»: в окружение Жанны Немцовой был внедрен агент ГРУ. Им оказался испанский журналист российского происхождения

В окружении дочери политика Бориса Немцова, Жанны выявили агента Главного разведывательного управления (ГРУ) России, сообщает «Агентство» со ссылкой на два источника, знакомых с Жанной.
Им оказался испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес, задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже.
По словам источника из Фонда Бориса Немцова и знакомого Немцовой, Гонсалес познакомился с ней в 2016 году в Брюсселе во время обсуждения кандидатуры спецдоклачика ПАСЕ по делу об убийстве политика. Они подружились, и журналиста начали приглашать на мероприятия Фонда, а сам Гонсалес начал звать сотрудников к себе в гости.
Когда Гонсалеса задержали в Польше в феврале 2022 года, на его цифровых носителях нашли отчеты о деятельности Немцовой и людей из ее круга. В них он подробно описывал, как проходил границы, заметил ли слежку, а также просил помощи в решении проблем. Больший интерес для журналиста представляли студенты летней школы журналистики Фонда Немцова из Украины и США. В одном из отчетов он написал: «Как хорошо, что на форуме имени Бориса Немцова в Праге не было никого из РБК, кто мог бы меня узнать».
Фото: «Агентство»
В отчетах Гонсалеса также описываются модерируемые им мероприятия и упоминаются люди, с которыми он познакомился через Фонд Немцова — например, адвокат Илья Новиков и оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
Помимо прочего, на цифровых носителях журналиста нашли копии писем Бориса Немцова, которые, вероятно, были получены через ноутбук его дочери. Из-за этого следствие планирует предъявить ему обвинение в незаконном доступе к информации.
Жанна Немцова отказалась от комментариев, сославшись на то, что дала подписку о неразглашении польским властям. Соучредитель Фонда Ольга Шорина сообщила «Агентству», что Гонсалес участвовал в мероприятиях организации, но не имел доступ к конфиденциальной информации.
Пабло Гонсалес родился в СССР, в семье русского и испанки. Со временем он вместе с матерью переехал в Испанию. С 2014 года Гонсалес работал военным журналистом и освещал события в Крыму и в Донбассе — он специализировался на конфликтах в непризнанных республиках. Незадолго до начала вторжения России в Украину СБУ потребовало от Гонсалеса покинуть страну.