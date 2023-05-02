«Агентство»: в окружение Жанны Немцовой был внедрен агент ГРУ. Им оказался испанский журналист российского происхождения

В окружении дочери политика Бориса Немцова, Жанны выявили агента Главного разведывательного управления (ГРУ) России, сообщает «Агентство» со ссылкой на два источника, знакомых с Жанной.

Им оказался испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес, задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже.

По словам источника из Фонда Бориса Немцова и знакомого Немцовой, Гонсалес познакомился с ней в 2016 году в Брюсселе во время обсуждения кандидатуры спецдоклачика ПАСЕ по делу об убийстве политика. Они подружились, и журналиста начали приглашать на мероприятия Фонда, а сам Гонсалес начал звать сотрудников к себе в гости.

Когда Гонсалеса задержали в Польше в феврале 2022 года, на его цифровых носителях нашли отчеты о деятельности Немцовой и людей из ее круга. В них он подробно описывал, как проходил границы, заметил ли слежку, а также просил помощи в решении проблем. Больший интерес для журналиста представляли студенты летней школы журналистики Фонда Немцова из Украины и США. В одном из отчетов он написал: «Как хорошо, что на форуме имени Бориса Немцова в Праге не было никого из РБК, кто мог бы меня узнать».