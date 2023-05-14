В Турции закончились президентские выборы. Обновляется

В Турции завершились президентские выборы. Избирательные участки по всей стране закрылись в 17:00. В голосовании могли принять участи более 60 миллионов человек. У них была возможность проголосовать за одного из четырех кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу и политиков Синана Огана и Мухаррема Индже.
«Новая газета Европа» собрала все самое интересное, что известно о выборах и их результатах на данных момент.
Результаты
ЦИК Турции снял запрет на публикацию предварительных результатов голосования в 18:30. По предварительным данным, опубликованным телеканалом A Haber, Эрдоган набирает 59% голосов, Кылычдароглу — 35%, Оган — 5%, выбывший из президентской гонки Индже — 0,6%.
Скриншот: A Haber
Как проходили выборы
Избирательные участки открылись в 7:00 по Анкаре. В последние часы на них образовались огромные очереди из желающих проголосовать.
Все кандидаты также отдали свой голос. Эрдоган посетил для этого избирательных участок в районе Устюгар Стамбула.
«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. В этом регионе мы также не столкнулись с какими-либо проблемами», — сказал он репортерам во время своего визита на участок. Он также призвал всех жителей страны прийти на выборы и отдать голос за одного из кандидатов. Он назвал это важным шагом для «демонстрации силы турецкой демократии».
Кроме того, действующий президент во время своего визита на участок раздал деньги детям — они не могут участвовать в выборах, поэтому это не считается подкупом избирателей.
Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган проголосовали в районе Чанкая в Анкаре.
«Мы все очень скучали по демократии. Мы все очень скучали по тому, чтобы быть вместе. <…> Я надеюсь, с этого момента вы увидите, что весна придет в эту страну, и весна всегда будет продолжаться», — сказал Кылычдароглу репортерам.
Появились также сообщения о фальсификациях — в частности, в соцсетях распространилось видео, на котором кто-то проставляет штампы напротив кандидатуры Эрдогана на нескольких бюллетенях.
Депутат Национального собрания Турции Огуз Каан заявил, что кадры эти были сделаны в деревне Минаре района Харран провинции Шанлыурфа.
«Сначала были избиты члены нашей избирательной комиссии, а потом появились эти видео. Наши уполномоченные друзья-адвокаты были направлены в соответствующее село, были внесены возражения в районную избирательную комиссию», — сообщил он.
В ЦИК Турции заявили, что не обнаружили нарушений во время проведения выборов.
Кандидаты
Несмотря на то, что в избирательных бланках написано четыре фамилии, реальная борьба идет между двумя кандидатами — Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным опроса турецкой организации политических исследований ORC, опубликованного 12 мая, за Кылычдароглу собирались проголосовать 51,7% избирателей, за Эрдогана — 44,2%, а за Огана — 2,8%.
1,3% голосов должен был также получить четвертый участник выборов — Мухаррем Индже — но он снял свою кандидатуру за три дня до выборов. Индже назвал несколько причин этого решения — во-первых, политик пожаловался, что в интернете распространили поддельные фотографии сексуального содержания с его участием. Индже утверждает, что его травили на протяжении полутора месяцев, а власти не смогли его защитить. Во-вторых, экс-кандидат заявил, что не хочет оказаться «крайним» в случае, если лидеру оппозиции Кылычдароглу не удастся победить на выборах.
Индже заявил о том, что выбывает из президентской гонки, уже после того, как были напечатаны все бюллетени — поэтому на них указаны четыре кандидата. В турецком избиркоме сообщили, что посчитают голоса, отданные за Индже.
После новости о том, что он снимает свою кандидатуру, многие ожидали, что Оган, которому пророчат низкий процент голосов, тоже откажется от участия в выборах. Однако он заявил, что продолжит бороться до конца.
Кемаль Кылычдароглу. Фото: Cumhuriyet Halk Partisi
Главный противник Эрдогана — Кемаль Кылычдароглу. Ему 74 года. Он является лидером оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Всего в оппозиции шесть политических партий — помимо CHP, в нее входят исламистская Партия счастья, правая националистическая «Хорошая партия», центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. Несмотря на совершенно разную направленность этих политических организаций, Кылычдароглу удалось объединить их в коалицию и выступить от них единым кандидатом.
Оппозиция обещает бороться за права и свободы, избавиться от коррупции, переориентировать внешнюю политику на запад, а также отказаться от экономической политики Эрдогана, которая вогнала страну в кризис.
Для того, чтобы победить на выборах, ему нужно набрать более 50% голосов. В противном случае будет проведен второй тур. Несмотря на то, что сейчас, по данным опросов, победу пророчат именно Кылычдароглу, Эрдоган не собирается сдаваться.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Кремль
Действующий президент Турции находится у власти уже 20 лет. Еще в 2017 году он провел конституционную реформу, позволившую ему переизбираться еще два раза — первый раз Эрдоган воспользовался этим в 2018 году, набрав 52,59% голосов — а также сконцентрировавшую власть в его руках.
Тем не менее, за несколько недель до выборов Эрдоган почувствовал себя плохо, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире на телеканале Ülke TV. Через несколько минут после начала трансляции ее прервали на 20 минут. После возобновления президент Турции сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Утверждалось, что во время прямого эфира у Эрдогана случился сердечный приступ, пишет Avazturk.
Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента назвал сообщения об инфаркте и госпитализации Эрдогана ложными.
«Мы решительно отвергаем эти необоснованные обвинения относительно здоровья нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Завтра наш президент будет присутствовать на открытии атомной электростанции в режиме видеоконференции»,— сообщило ведомство в твиттере.