В Турции закончились президентские выборы. Обновляется

В Турции завершились президентские выборы. Избирательные участки по всей стране закрылись в 17:00. В голосовании могли принять участи более 60 миллионов человек. У них была возможность проголосовать за одного из четырех кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу и политиков Синана Огана и Мухаррема Индже. «Новая газета Европа» собрала все самое интересное, что известно о выборах и их результатах на данных момент.

Результаты

ЦИК Турции снял запрет на публикацию предварительных результатов голосования в 18:30. По предварительным данным, опубликованным телеканалом A Haber, Эрдоган набирает 59% голосов, Кылычдароглу — 35%, Оган — 5%, выбывший из президентской гонки Индже — 0,6%.

Скриншот: A Haber

Как проходили выборы

Избирательные участки открылись в 7:00 по Анкаре. В последние часы на них образовались огромные очереди из желающих проголосовать.

Все кандидаты также отдали свой голос. Эрдоган посетил для этого избирательных участок в районе Устюгар Стамбула. «Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. В этом регионе мы также не столкнулись с какими-либо проблемами», — сказал он репортерам во время своего визита на участок. Он также призвал всех жителей страны прийти на выборы и отдать голос за одного из кандидатов. Он назвал это важным шагом для «демонстрации силы турецкой демократии». Кроме того, действующий президент во время своего визита на участок раздал деньги детям — они не могут участвовать в выборах, поэтому это не считается подкупом избирателей.

Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган проголосовали в районе Чанкая в Анкаре. «Мы все очень скучали по демократии. Мы все очень скучали по тому, чтобы быть вместе. <…> Я надеюсь, с этого момента вы увидите, что весна придет в эту страну, и весна всегда будет продолжаться», — сказал Кылычдароглу репортерам. Появились также сообщения о фальсификациях — в частности, в соцсетях распространилось видео, на котором кто-то проставляет штампы напротив кандидатуры Эрдогана на нескольких бюллетенях.

Депутат Национального собрания Турции Огуз Каан заявил, что кадры эти были сделаны в деревне Минаре района Харран провинции Шанлыурфа. «Сначала были избиты члены нашей избирательной комиссии, а потом появились эти видео. Наши уполномоченные друзья-адвокаты были направлены в соответствующее село, были внесены возражения в районную избирательную комиссию», — сообщил он. В ЦИК Турции заявили, что не обнаружили нарушений во время проведения выборов.

Кандидаты

Несмотря на то, что в избирательных бланках написано четыре фамилии, реальная борьба идет между двумя кандидатами — Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным опроса турецкой организации политических исследований ORC, опубликованного 12 мая, за Кылычдароглу собирались проголосовать 51,7% избирателей, за Эрдогана — 44,2%, а за Огана — 2,8%. 1,3% голосов должен был также получить четвертый участник выборов — Мухаррем Индже — но он снял свою кандидатуру за три дня до выборов. Индже назвал несколько причин этого решения — во-первых, политик пожаловался, что в интернете распространили поддельные фотографии сексуального содержания с его участием. Индже утверждает, что его травили на протяжении полутора месяцев, а власти не смогли его защитить. Во-вторых, экс-кандидат заявил, что не хочет оказаться «крайним» в случае, если лидеру оппозиции Кылычдароглу не удастся победить на выборах. Индже заявил о том, что выбывает из президентской гонки, уже после того, как были напечатаны все бюллетени — поэтому на них указаны четыре кандидата. В турецком избиркоме сообщили, что посчитают голоса, отданные за Индже. После новости о том, что он снимает свою кандидатуру, многие ожидали, что Оган, которому пророчат низкий процент голосов, тоже откажется от участия в выборах. Однако он заявил, что продолжит бороться до конца.

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Cumhuriyet Halk Partisi

Главный противник Эрдогана — Кемаль Кылычдароглу. Ему 74 года. Он является лидером оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Всего в оппозиции шесть политических партий — помимо CHP, в нее входят исламистская Партия счастья, правая националистическая «Хорошая партия», центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. Несмотря на совершенно разную направленность этих политических организаций, Кылычдароглу удалось объединить их в коалицию и выступить от них единым кандидатом. Оппозиция обещает бороться за права и свободы, избавиться от коррупции, переориентировать внешнюю политику на запад, а также отказаться от экономической политики Эрдогана, которая вогнала страну в кризис. Для того, чтобы победить на выборах, ему нужно набрать более 50% голосов. В противном случае будет проведен второй тур. Несмотря на то, что сейчас, по данным опросов, победу пророчат именно Кылычдароглу, Эрдоган не собирается сдаваться.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Кремль