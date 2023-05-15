На выборах в Турции Эрдоган лидирует с 49,24% голосов после обработки 100% бюллетеней

После подсчета более 98% президентских выборов на президентских выборах в Турции действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с результатом 49,35% голосов, однако этого недостаточно для уверенной победы. Результаты президентской гонки на 7:45 по Стамбулу приводит турецкая газета Hurriyet.
После обработки 100% бюллетеней Эрдоган получил 49,24% голосов, Кылычдароглу — 45%, сообщает государственный телеканал TRT.
69-летний Эрдоган лидирует с перевесом более чем в два миллиона голосов. Его главный соперник, 74-летний Кемаль Киличдароглу, получил 45% голосов. Политик Синан Оган набрал 5,2%.
В случае проведения второго тура главным соперником Эрдогана станет Киличдароглу. Следующий раунд выборов, если его назначат, состоится 28 мая.
В воскресенье в Турции стартовали президентские выборы. Избирательные участки по всей стране закрылись в 17:00. В голосовании приняли участие более 50 миллионов человек. В ЦИК Турции заявили, что не обнаружили нарушений во время проведения выборов.
По данным опроса турецкой организации политических исследований ORC, опубликованного 12 мая, за Кылычдароглу собирались проголосовать 51,7% избирателей, за Эрдогана — 44,2%, а за Огана — 2,8%.