На выборах в Турции Эрдоган лидирует с 49,24% голосов после обработки 100% бюллетеней

После подсчета более 98% президентских выборов на президентских выборах в Турции действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с результатом 49,35% голосов, однако этого недостаточно для уверенной победы. Результаты президентской гонки на 7:45 по Стамбулу приводит турецкая газета Hurriyet.

69-летний Эрдоган лидирует с перевесом более чем в два миллиона голосов. Его главный соперник, 74-летний Кемаль Киличдароглу, получил 45% голосов. Политик Синан Оган набрал 5,2%.

В случае проведения второго тура главным соперником Эрдогана станет Киличдароглу. Следующий раунд выборов, если его назначат, состоится 28 мая.