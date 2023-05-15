В Новосибирске арестовали двух несовершеннолетних по обвинению в совершении диверсии

Новосибирский суд отправил под арест двух 17-летних подростков, которых обвиняют в совершении диверсии на железной дороге, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Новосибирска.

Ранее сообщалось, что из-за диверсии на железной дороге уже арестовали 18-летнего Кирилла Веселова. Всех троих обвиняют по статье «диверсия» (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК), максимальное наказание по которой — 20 лет лишения свободы.

Как сообщает портал NGS.ru со ссылкой на источник, подростков обвиняют в поджоге релейного шкафа на перегоне Бердск — Сеятель. Молодые люди якобы выполняли заказ, который получили через телеграм-бот, саму акцию требовалось снимать на видео. Инцидент произошел 23 апреля.

Ранее под арест отправили жителя Новосибирска Виктора Скоробогатова, которого подозревают в поджоге бомбардировщика Су-24, находившегося на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Согласно сообщению Ленинского районного суда Новосибирска, Скоробогатов обвиняется в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет.

В апреле «Медиазона» писала, что с осени 2022 года в России по делам о диверсиях задержали больше 65 человек. Почти все задержанные оказались по возрасту школьниками или студентами. Треть из них — несовершеннолетние, а остальным меньше 25 лет.