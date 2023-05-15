«Россия — страна внутренней колонизации»

Александр Эткинд — культуролог, историк и профессор Центрально-европейского университета в Вене. До этого он много лет преподавал русскую литературу и историю культуры в Кембридже. Его книги о культурной памяти и проблемах колонизации переведены на многие языки и сегодня помогают западным ученым лучше понимать Россию.

В новом интервью редактор дата-отдела «Новой газеты Европа» Арнольд Хачатуров обсудил с Александром Эткиндом его новую книгу «Россия против Современности». В ней вторжение в Украину представляется как часть большой войны Российского государства против прогресса, в который входят экологические, социальные и культурные проблемы 21 века.

Еще обсудили ресурсную зависимости России, ее авангардное прошлое в 20 веке, растраты государственных денег чиновниками на западе и почему это самоубийственно для страны. А еще прояснили, ответственна ли русская культура, которую многие считают имперской и колониальной, за то, что война в Украине стала возможной.