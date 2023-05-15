Путин подписал указ о получении российского гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период войны

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как следует из указа, аналогичное право получают члены их семей. По новым правилам с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке вправе обратиться иностранцы, «заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год».

В сентябре прошлого года Путин подписал законопроект об упрощении получения иностранцами российского гражданства. В соответствии с документом, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года».

Ранее для упрощенного получения российского гражданства было необходимо отслужить по контракту не менее трех лет.

Инициатором изменения в законодательство стал, в частности, председатель профильного Комитета по обороне Андрей Картаполов.