«Я невозможно вам благодарна. Свобода внутри». Режиссерка Евгения Беркович написала письмо из СИЗО

Режиссерка Евгения Беркович, арестованная по обвинению в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», ответила на письмо от театрального режиссера Рузанны Мовсесян, отправленное ей в СИЗО. Фото письма опубликовано в телеграм-канале поддержки Беркович.
Она поблагодарила всех за поддержку ее и сценаристки спектакля «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук, которую также отправили в СИЗО по тому же уголовному делу.
«Я, конечно, сильно порчу облик настоящей заключенной. Потому что я не боюсь, не грущу, не плачу — только жмурюсь от благодарности ко всем вам. И от стыда немножко…», — пишет Беркович.
Когда в суде зачитывали список поручителей, она разрыдалась, призналась режиссерка. «Бородин, Райкин, Яновская… А я столько раз думала и говорила: "Ну что же они молчат про то и се?". И так мне стыдно стало, но и так радостно. Черт его знает, как я буду потом всем вам отдавать этих патронусов. <…> Я невозможно вам благодарна. Свобода внутри. Держитесь там сами», — пишет Беркович.
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук проходят подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Беркович и Петрийчук не признали вину во время допроса. 5 мая их арестовали. Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Спектакль посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».
Письмо в поддержку Беркович и Петрийчук подписали более 15 тысяч человек.