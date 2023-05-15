«Я невозможно вам благодарна. Свобода внутри». Режиссерка Евгения Беркович написала письмо из СИЗО

Режиссерка Евгения Беркович, арестованная по обвинению в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», ответила на письмо от театрального режиссера Рузанны Мовсесян, отправленное ей в СИЗО. Фото письма опубликовано в телеграм-канале поддержки Беркович.

Она поблагодарила всех за поддержку ее и сценаристки спектакля «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук, которую также отправили в СИЗО по тому же уголовному делу.

«Я, конечно, сильно порчу облик настоящей заключенной. Потому что я не боюсь, не грущу, не плачу — только жмурюсь от благодарности ко всем вам. И от стыда немножко…», — пишет Беркович.