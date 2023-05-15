Экс-сотрудника консульства США в России арестовали по делу о конфиденциальном сотрудничестве с другой страной

Бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке, 62-летнего Роберта Шонова арестовали по статье о «конфиденциальном сотрудничестве с другой страной» (ст. 275.1 УК), сообщает ТАСС.

Шонова перевели в московское СИЗО «Лефортово». В Лефортовский районный суд поступило ходатайство о продлении его срока задержания на три месяца. Дата судебного заседания пока не назначена.

Как обращает внимание телеграм-канал «Осторожно, новости», Шонов работал в консульстве и был оформлен в посольстве США. Его задержали во Владивостоке.

Одновременно с этим делом в суд поступило ходатайство на продление ареста петербургского художника Даниила Кринари, который по аналогичной статье подозревается в сотрудничестве с Украиной.

«Медиазона» обращает внимание, что номера дел Шонова и Кринари отличаются на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время. Таким образом, эти два дела могут быть связаны.

В марте Фрунзенский районный суд Владивостока сообщил об аресте фигуранта по статье о «конфиденциальном сотрудничестве с другой страной». Русская служба «Би-би-си» предположила, что речь шла о Шонове. По версии следствия, фигурант установил конфиденциальное сотрудничество по переписке с некими «представителями» США, чтобы «оказать им содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России.

Кринари арестовали 21 декабря 2022 года в Гродно. Позднее его экстрадировали в Москву по запросу ФСБ. Жена художника отрицает его связи с Украиной и считает, что дело возбудили из-за телеграм-канала Кринари.

В марте 2020 года генконсульство США во Владивостоке полностью приостановило выдачу виз и оказание консульских услуг из-за пандемии коронавируса. Однако спустя год консульство объявило, что не будет продолжать работу из-за нехватки персонала.

Статья, по которой проходит Шонов, появилась в российском Уголовном кодексе в июле 2022 года.