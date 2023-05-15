RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 15 мая. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 80 дней. Участившиеся российские атаки беспилотниками и ракетами могут быть связаны с попыткой снизить способность Украины вести контрнаступательные операции, считают эксперты американского Института изучения войны.

считают эксперты американского Института изучения войны. В результате вчерашних обстрелов Запорожской области погиб один человек, еще пять местных жителей ранены , сообщили местные власти. Погибший — 24-летний парень, который в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.

, сообщили местные власти. Погибший — 24-летний парень, который в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице. 14 мая в Турции состоялись президентские выборы. Телеканал TRT Haber сообщил, что после обработки 98.67% голосов Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34%, а Кемаль Кылычдароглу —45%. Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то состоится второй тур.

Телеканал TRT Haber сообщил, что после обработки 98.67% голосов Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34%, а Кемаль Кылычдароглу —45%. Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то состоится второй тур. После встречи в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать поддерживать ВСУ и мирных жителей. «В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — говорится в совместной декларации.

«В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — говорится в совместной декларации. «Барселона» в 27-й раз выиграла чемпионат Испании по футболу. В решающем матче футбольный клуб обыграл «Эспаньол» со счетом 4:2. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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