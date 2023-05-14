В защиту композитора Вагнера, Пушкина и Дня Победы

У нас отобрали нашу страну. Многие вынуждены были уехать, многие должны сидеть тихо, понимая, что за неправильные слова — тюрьма. Та Россия, в которой можно было разглядеть признаки будущей нормальной европейской страны, исчезла, слиняла, как российская монархия, за три дня. У нас пытаются отнять будущее, и во многом в этом преуспели — шансов на выход из тупика всё меньше. И хотя борьба продолжается, понятно, что предстоящий нам путь, даже если он и приведет к цели, с каждым днем удлиняется и усложняется. И не все дойдут. И у нас отнимают прошлое. Не только и не столько глобальным враньем — читатели «Новой-Европа» на это не очень поддаются, грамотные всё-таки люди. Когда, например, вождь рассказывает о печенегах с половцами, о «придуманной Лениным Украине», о Петре, который «возвращал свое», мы понимаем, что это, мягко говоря, не совсем так. Наше отношение к Петру, Ивану Грозному или «англосаксам» от его слов не меняется. К вождю тоже уже не меняется — некуда меняться. Но Богом за грехи наши данное нам начальство (вы же помните, что Путина России дал Бог!) умудряется настолько испоганить всё, к чему прикасается, что многие из нас начинают менять свое отношение к давно прошедшим событиям. Только потому, что власть берет их себе на вооружение. Девятое Мая, День Победы в советское время был реальным праздником, одним из двух (наряду с Новым годом), которые действительно отмечала вся страна. Причем официальные торжества, которых при Сталине не было, а при Брежневе появились и расцвели, с настоящим праздником — с праздником людей —пересекались только военными песнями, да и то не победными, а грустными, человеческими. Пока живы были ветераны той войны, они собирались и своими компаниями, и за семейным столом. Потом ветеранов не стало, но люди продолжали отмечать этот день. И есть основания отмечать. Тогда, в мае сорок пятого, было уничтожено одно из воплощений абсолютного зла — Третий рейх. Конечно, остался сталинский режим, столь же бесчеловечный, как гитлеровский, осталось и многое другое, не столь масштабное, но не менее отвратительное. Но в целом объем зла в мире резко сократился. И во многом благодаря нашим соотечественникам и нашим родным. Поэтому, конечно, это праздник. А еще в этот день было принято вспоминать, чего это всё стоило: десятки миллионов убитых, бессчетное число искалеченных, далее по списку. Потому и был в стране единственный нелицемерный лозунг: «Лишь бы не было войны!».

Сейчас многие говорят, что Путин этот праздник уничтожил — сначала своим безумным победобесием, а потом и войной, что теперь его невозможно отмечать, что больше нет этого праздника.

Но ведь даже Господь не может сделать бывшее небывшим, а уж Путину это и подавно недоступно. Разве пошлость и преступления сегодняшнего дня могут отменить то, что случилось почти 80 лет назад? Оно же уже случилось. Разве пьяный жлоб в футболке с надписью «На Берлин!» может отменить подвиг, совершенный уже давно умершими людьми за много лет до рождения этого жлоба? Конечно, сегодня традиции тех солдат, которые победили тогда, продолжают не российские военные, а украинские: как когда-то советские в том числе солдаты и их предки, они защищают свою страну от обезумевшего агрессора. А наша страна, точнее наше государство, но, впрочем, и страна тоже, продолжает дело Гитлера — бомбит мирные города, убивает, грабит и насилует. «Мы русские, с нами Бог!» Да, сегодня ничего кроме позора. Но ведь тогдашняя Победа была не менее реальной, чем сегодняшние преступления. Она не придумана советскими пропагандистами, она была на самом деле. Она не имеет никакого отношения к омерзительным пляскам, которые устраивает наше начальство, паразитирующее на тех подвигах и тех страданиях. И она никак не обесценивается развязанной Путиным преступной войной (очень надеюсь, что он проиграет ее, как когда-то проиграл Гитлер, а Россия после его разгрома возродится, как возродилась Германия после разгрома рейха). Ничто не ново, мы не первые испытываем подобные чувства. Уже бывало, что под влиянием каких-то чудовищных событий люди начинали иначе относиться к прошлому, с этими событиями никак не связанному и за них не ответственному. После Второй мировой во многих странах не играли Вагнера — его любил Гитлер. Но Вагнер не виноват, что его музыку полюбил бандит, — композитор умер в 1883-м, еще до рождения того, кто потом стал фюрером Германии, а его личный антисемитизм никак не повлиял на то, сколь жестоким по отношению к евреям был Третий рейх. Сейчас Вагнера играют. И Пушкина, слава Богу, не перестали читать от того, что «Единая Россия» использовала его портрет на своих плакатах.