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Численность российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения не изменилась, но ее качество сильно упало — минобороны Великобритании

Российская Объединенная группировка войск в Украине насчитывает более 200 тысяч человек, объединенных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск. Об этом сообщает минобороны Великобритании.

По их данным, численность российских войск практически не изменилась с момента вторжения в Украину. Однако в феврале 2022 года, как пишет ведомство, армия РФ состояла из профессиональных солдат, в основном была оснащена достаточно современными транспортными средствами и регулярно проходила учения, стремясь к сложным совместным операциям.

В настоящее время эти силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, а многие из их подразделений сильно недоукомплектованы и способны регулярно проводить лишь простые пехотные операции.

Таким образом, по мнению британских военных, России вряд ли удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на «возникающие оперативные проблемы» вдоль 1200-километровой линии фронта.

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