«Власти» оккупированных территорий Харьковской области призвали местных жителей уезжать

Оккупационная администрация захваченных Россией территорий Харьковской области призвала мирных жителей на время уехать. Объявление появилось в телеграм-канале «властей» региона.

«В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий», — говорится в публикации.

«Администрация» также пообещала тем, кто решит уехать в Россию, помочь с обустройством на новом месте.

По данным на март 2023 года, РФ контролировала 29 населенных пунктов в Харьковской области, в которых суммарно проживало до трех тысяч человек. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Виталий Ганчев.

В то же время в украинской полиции в декабре 2022 года заявляли, что Россия оккупирует 28 населенных пунктов, в которых проживает 200-300 человек.