В результате обстрела Константиновки ВС РФ погибли два человека, 11 получили ранения

В результате обстрела Константиновки в Донецкой области российской армией погибли два местных жителя. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Среди погибших — 15-летняя девушка. По предварительным данным ведомства, Вооруженные силы РФ вели обстрел из реактивной системы залпового огня «Смерч». 11 человек получили ранения разной степени тяжести, рассказал глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Среди них двое подростков 15 и 16 лет. Их госпитализировали. Также в результате обстрела повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины, сообщает офис Генпрокурора Украины. Ведомство начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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