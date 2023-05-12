Замминистра обороны Украины подтвердила, что ВСУ продвинулись в Бахмуте на 2 км. Об этом заявлял Пригожин в своем обращении 9 мая

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за последнюю неделю украинская армия продвинулась в Бахмуте на два километра. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Маляр также утверждает, что за последнюю неделю ВСУ не уступили ни одной позиции в Бахмуте, а российские военные несут тяжелые потери.

В то же время информация о том, что ВС РФ не хватает оружия, является ложной, заявила замминистра. По ее мнению, таким образом российские военные пытаются оправдать реальную ситуация на фронте.

9 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал резонансное видеообращение, в котором обвинил регулярную армию в бегстве.

«Пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано [следующее]. Первое: в случае ухода с позиций [это] будет признано изменой Родине. Если не будет боеприпасов, мы уйдем с позиций и зададим вопрос: кто все-таки Родине изменяет? Подразделение министерства обороны бежало с одного из флангов ЧВК. Бросив позиции, сбежали все, оголив фронт шириной почти в два километра и глубиной 500 метров… 72-я бригада сегодня просрала три квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Потому что это был стратегический плацдарм», — заявил Пригожин.

В Кремле отказались комментировать обращение главы ЧВК «Вагнер» — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в администрации главы государства не видели ролик Пригожина.

После этого Politico cо ссылкой на источники в американском правительстве сообщало, что ЧВК «Вагнер» по-прежнему удерживает 85% Бахмута несмотря на заявления о намерении покинуть город.