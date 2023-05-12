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В России заблокировали сайт проекта «Продолжение следует», созданного журналистами «Новой газеты»

В России заблокировали сайт диджитал-проекта «Продолжение следует», созданного журналистами «Новой газеты». Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Как пишет правозащитное издание, решение о блокировке было принято 8 мая «неуказанным госорганом» на основании неизвестного решения. Блокировка проекта «Продолжение следует» осуществляется по «маске», то есть со всеми доменами и поддоменами, уточнили в «Роскомсвободе».

Также под блокировку попал проект «Хочу жить», цифровая платформа «United24Media», страница поклонников Аркадия и Бориса Стругацких, статья «Южуралинфо» о ветеране Валентине Измайлове, который может предстать перед судом за «оправдание нацизма», а также ссылка «Украина 365» на платформе Patreon.

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