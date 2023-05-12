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В полиции Петербурга создали специальный отдел по борьбе с дронами

В полиции Петербурга создали специальный отдел по борьбе с дронами. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Спецотдел начал работать 9 мая. В его состав пошли группы стрелков, мобильные патрули и технические группы со средствами подавления и нейтрализации дронов.

«Дебютировало новое подразделение 9 мая во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Спокойное небо обеспечивали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещенные на крышах зданий в центральной части города», — заявили в МВД.

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Спецотдел по борьбе с БПЛА был создан после того, как власти региона на фоне усиления воздушных атак на объекты инфраструктуры ввели запрет на запуск беспилотников в городе.

Ранее стало известно, что в Москве дроны совершили атаку на Кремль, где находится резиденция президента РФ. После инцидента во многих регионах страны запуски частных дронов были запрещены в целях безопасности.

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