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В Ярославле арестовали члена-корреспондента РАН по подозрению в финансировании экстремизма

Переславский районный суд Ярославля отправил под домашний арест члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова по обвинению в финансировании экстремизма (ч. 1 ст. 282.3 УК). Об этом сообщают «Коммерсант-Ярославль» и YarNews.

Поводом для уголовного преследования стало то, что Абрамов перевел деньги одной из запрещенных в России организаций, пишут издания со ссылкой на источники.

Абрамов с 2003 по 2022 года возглавлял Институт программных систем Российской академии наук, затем стал старшим научным сотрудником института. Он также был главой государственных программ по развитию суперкомпьютера «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД».

Как отмечает портал 76.ru, академик также занимался бизнесом. По данным сервиса «Контур.Фокус», он был учредителем нескольких фирм, которые в том числе предоставляли IT-услуги государственным компаниям. Среди покупателей был и институт РАН, в котором работал Абрамов.

По статье о финансировании экстремизма ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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