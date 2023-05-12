Трое вернувшихся с войны в Украине бойцов ЧВК «Вагнер» избили и ограбили предпринимателя из Волгограда, требуя переписать на них магазин

Трое бойцов ЧВК «Вагнер», недавно вернувшихся с войны в Украине, избили и обокрали предпринимателя из Волгограда, требуя переписать на них магазин. Об этом сообщает V1.ru.

По данным издания, нападение произошло 2 мая. Неоднократно судимые ранее Иван Жарков, Денис Руссков и Александр Сагарь в состоянии алкогольного опьянение вломились в дом к предпринимателю и потребовали, чтобы мужчина переписал на них свой магазин строительных и хозяйственных товаров. После отказа нападавшие избили бизнесмена, заставили составить протокол купли-продажи на автомобиль и вынесли из дома ценные вещи и деньги. Общая стоимость награбленного составила 155 тысяч рублей.

В настоящее время нападавшие задержаны. Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «вымогательство». Подозреваемые находятся в СИЗО.