Трое вернувшихся с войны в Украине бойцов ЧВК «Вагнер» избили и ограбили предпринимателя из Волгограда, требуя переписать на них магазин

Трое бойцов ЧВК «Вагнер», недавно вернувшихся с войны в Украине, избили и обокрали предпринимателя из Волгограда, требуя переписать на них магазин. Об этом сообщает V1.ru.
По данным издания, нападение произошло 2 мая. Неоднократно судимые ранее Иван Жарков, Денис Руссков и Александр Сагарь в состоянии алкогольного опьянение вломились в дом к предпринимателю и потребовали, чтобы мужчина переписал на них свой магазин строительных и хозяйственных товаров. После отказа нападавшие избили бизнесмена, заставили составить протокол купли-продажи на автомобиль и вынесли из дома ценные вещи и деньги. Общая стоимость награбленного составила 155 тысяч рублей.
В настоящее время нападавшие задержаны. Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «вымогательство». Подозреваемые находятся в СИЗО.
Как пишет издание, Жарков был судим за кражу, наркотики, незаконное хранение боеприпасов, нарушение неприкосновенности жилища, умышленное повреждение чужого имущества, а также дезорганизацию учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. По совокупности преступлений в 2014 году мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Сагарь был судим за кражу и причинение легкого вреда здоровью. В 2015 году его приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство. Руссков был судим за разбой, убийство, а также покушение на убийство. В 2007 году суд приговорил его к 19 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.
Как пишет V1.ru со ссылкой на источники, все трое, находясь в местах лишения свободы, подписали контракты с ЧВК «Вагнер», после чего отправились на войну в Украину, а спустя полгода вернулись в Волгоградскую область.