Жители сгоревшего в Курганской области села попросили помощь у главы Татарстана

«Я думаю, республике полмиллиарда — ну, наверное, не потеряет много. Но зато благодарность (будет. — Прим. ред ). И мы будем думать, что Татарстан нас не забывает», — сказал житель села в обращении к главе Татарстана.

В Курганской области жители татарского села Юлдус, которое сильно пострадало от пожаров во время майских праздников, обратились за помощью к главе Татарстана Рустаму Минниханову, сообщает татарское издание 116.RU.

На момент публикации новости Минниханов не отреагировал на обращение. Ранее Всемирный конгресс татар открыл сбор средств на помощь жителям села Юлдус. Руководитель исполнительного комитета конгресса Данис Шакиров сообщил, что за два дня удалось собрать свыше двух миллионов рублей.

Во время пожаров в селе Юлдус погибли минимум шесть человек. Сгорело около 200 домов, что составляет почти 80% села. Всего в Курганской области пострадало более 500 жилых домов и почти пять тысяч построек. Во всем регионе погибли 21 человек.

Также с конца апреля пожар охватил Хабаровский край, Свердловскую, Тюменскую, Амурскую и Омскую области. Одним из наиболее пострадавших регионов стала Еврейская автономная область — по подсчетам журналистов «Сибирь.Реалии», там выгорело 176 тысяч гектаров леса.