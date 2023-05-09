ТАСС: в Курганской области из-за лесных пожаров погибли более 20 человек. Всего огонь уничтожил почти 5,7 тысяч зданий на Урале

В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Еще 13 человек получили ранения. Также агентство обращает внимание, что число погибших может увеличиться.
Ранее Baza сообщала, что в Курганской области погибли 14 человек, семь из них — в селе Юлдус, которое почти полностью сгорело. В правительстве региона решили, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим сделают единовременную выплату по 10 тысяч.
По данным ТАСС, всего огонь уничтожил почти 5,7 тыс зданий в регионах Уральского федерального округа, Курганская область оказалась самой пострадавшей — общая площадь пожара составила 18 тысяч гектаров.
В МЧС рассказали, что с начала года было задержано 46 предполагаемых поджигателей, среди которых есть дети. Возбуждено семь уголовных дел.
С конца апреля в Курганской области продолжаются природные пожары.Также горят Хабаровский край, Свердловская, Тюменская, Амурская и Омская области. В Еврейской автономной области, по данным «Сибирь.Реалии», от огня пострадало 176 тысяч гектаров леса — это почти 8% всего лесного фонда региона. Всего, по подсчетам журналистов, с начала года в России пожар уничтожил около 389 тысяч гектаров леса.
В 16:10 (мск) обновлена информация о количестве погибших.