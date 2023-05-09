ТАСС: в Курганской области из-за лесных пожаров погибли более 20 человек. Всего огонь уничтожил почти 5,7 тысяч зданий на Урале

Ранее Baza сообщала , что в Курганской области погибли 14 человек, семь из них — в селе Юлдус, которое почти полностью сгорело. В правительстве региона решили , что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим сделают единовременную выплату по 10 тысяч.

В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Еще 13 человек получили ранения. Также агентство обращает внимание, что число погибших может увеличиться.

По данным ТАСС, всего огонь уничтожил почти 5,7 тыс зданий в регионах Уральского федерального округа, Курганская область оказалась самой пострадавшей — общая площадь пожара составила 18 тысяч гектаров.

В МЧС рассказали, что с начала года было задержано 46 предполагаемых поджигателей, среди которых есть дети. Возбуждено семь уголовных дел.

С конца апреля в Курганской области продолжаются природные пожары.Также горят Хабаровский край, Свердловская, Тюменская, Амурская и Омская области. В Еврейской автономной области, по данным «Сибирь.Реалии», от огня пострадало 176 тысяч гектаров леса — это почти 8% всего лесного фонда региона. Всего, по подсчетам журналистов, с начала года в России пожар уничтожил около 389 тысяч гектаров леса.

В 16:10 (мск) обновлена информация о количестве погибших.