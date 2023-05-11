Власти Крыма заявили об «освобождении» собора Православной церкви Украины в Симферополе. Его передадут РПЦ

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма заявило об «освобождении» помещения храма в Симферополе, занимаемого Украинской православной церковью. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фото: здание кафедрального собора Православной церкви Украины в Симферополе/Андрей Щекун
Изначально главный редактор газеты «Крымская светлица» Андрей Щекун сообщил о захвате здания.
«Прямо сейчас происходит захват оккупантами Кафедрального собора Православной Церкви Украины в Симферополе. Оккупанты выламывают двери храма, описывают и забирают/воруют имущество Украинской церкви в Крыму», — написал он в фейсбуке .
Он назвал действия крымских властей незаконными. По его словам, «захват» осуществляли представители «фонда госимущества республики Крым РФ» вместе со «служебными приставами республики Крым РФ».
«Вероломно, без объяснений и предупреждений представителей религиозной общины и церковнослужащих», — отметил Щекун.
Позднее Министерство имущественных и земельных отношений Крыма заявило, что осуществляет «освобождение помещения храма» на законных основаниях. По версии властей, здание находится в собственности Крыма.
Отмечается, что ранее Управление Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УКЕ УПЦ КП) арендовало эти помещения, но вовремя не привело учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесло сведения в ЕГРЮЛ.
Здание планируют передать Русской православной церкви. Власти также пообещали, что «все движимое имущество, которое принадлежит УКЕ УПЦ КП, будет сохранено и передано при направлении соответствующего обращения в адрес Минимущества».
После Собора УПЦ МП 27 мая 2022 года, заявившего о выходе из подчинения РПЦ, патриарх Кирилл (Гундяев) и Синод РПЦ поставили под сомнение «каноничность» УПЦ МП.
7 июня Синод РПЦ констатировал вероятный «новый раскол» в связи с «самочинными действиями» УПЦ МП. Однако в сентябре патриарх Кирилл свернул работу комиссии по канонической оценке решений Собора этой церкви.
Отдел внешних церковных связей УПЦ МП призвал «власти России не говорить от имени нашей церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях».