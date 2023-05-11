Власти Крыма заявили об «освобождении» собора Православной церкви Украины в Симферополе. Его передадут РПЦ

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма заявило об «освобождении» помещения храма в Симферополе, занимаемого Украинской православной церковью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изначально главный редактор газеты «Крымская светлица» Андрей Щекун сообщил о захвате здания.

«Прямо сейчас происходит захват оккупантами Кафедрального собора Православной Церкви Украины в Симферополе. Оккупанты выламывают двери храма, описывают и забирают/воруют имущество Украинской церкви в Крыму», — написал он в фейсбуке .

Он назвал действия крымских властей незаконными. По его словам, «захват» осуществляли представители «фонда госимущества республики Крым РФ» вместе со «служебными приставами республики Крым РФ».

«Вероломно, без объяснений и предупреждений представителей религиозной общины и церковнослужащих», — отметил Щекун.

Позднее Министерство имущественных и земельных отношений Крыма заявило, что осуществляет «освобождение помещения храма» на законных основаниях. По версии властей, здание находится в собственности Крыма.

Отмечается, что ранее Управление Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УКЕ УПЦ КП) арендовало эти помещения, но вовремя не привело учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесло сведения в ЕГРЮЛ.

Здание планируют передать Русской православной церкви. Власти также пообещали, что «все движимое имущество, которое принадлежит УКЕ УПЦ КП, будет сохранено и передано при направлении соответствующего обращения в адрес Минимущества».