VK оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за утечки данных 3,5 миллионов пользователей почты Mail.ru

Мировой суд Савеловского района Москвы назначил компании VK административный штраф в размере 60 тысяч рублей из-за утечки данных 3,5 миллионов пользователей почты Mail.ru, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Компанию ООО «ВК» признали виновной в нарушении российского законодательства в области персональных данных (ч.1 ст. 13.11 КоАП). Статья предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В суде сообщили, что, согласно внутреннему расследованию компании, причиной утечки является «проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».

В январе 2023 года в сети появились данные около 3,5 миллионов пользователей почты Mail.ru. Компания официально подтвердила утечку, но связала инцидент со «сторонним сервисом», название которого не раскрывается.

По данным проекта «Сетевые свободы», за 2022 год произошло минимум 60 утечек личных данных российских пользователей. Среди компаний, из которых утекли данные, оказались авиакомпании Победа, Utair и AzurAir, Мосгортранс и РЖД; сервисы бронирования OneTwoTrip и tutu.ru; операторы связи Ростелеком, Билайн и Теле2, ДОМ.Ру; Почта России, Мои Документы, Госуслуги и ГИБДД; а также Сбербанк и РИА Новости.