В Петербурге в отношении Малого драматического театра возбудили административное дело о нарушении санитарных норм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело против «Академического Малого драматического театра — Театра Европы». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-релизе утверждается, что театр обвиняют по части 1 статьи 6.3 КоАП — речь идет о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов.

Материалы дела были переданы судье, к производству пока не приняты.

Накануне Малый драматический театр опечатали из-за временного запрета вести деятельность после проверки Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор зафиксировал многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения», — заявили ТАСС в городском управлении надзорного ведомства.

22 апреля театр объявил о переносе двух спектаклей «Коварство и любовь», в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.